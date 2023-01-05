В Киеве мужчина с ножом ограбил пункт выдачи микрокредитов

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, ограбившего пункт выдачи микрокредитов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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"03 января 2023 года в кредитное учреждение, расположенное по ул. Старовокзальной, ворвался мужчина в черной медицинской маске и совершил нападение на работницу. Забрызгав лицо женщины газовым баллончиком, нападающий ударил ее кулаком по голове и, угрожая ножом, забрал из сейфа 22 тысяч ", – сказано в сообщении.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его личность установили правоохранители, а мужчину задержали по горячим следам.

В настоящее время указанному лицу доложено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, 2 января в Виннице неизвестный ранил ножом священника ВЦУ. Позже правоохранителям удалось задержать нападающего со стрельбой.