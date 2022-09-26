Война почти убила микрокредиты: сумма выданных таких займов упала в 12 раз

Во втором квартале 2022 года сумма кредитов, предоставленных микрофинансовыми организациями (МФО), составила 1,3 млрд гривен, что в 12 раз меньше средней суммы микрокредитования за квартал в прошлом году — 16,2 млрд гривен.

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Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, ссылаясь на данные Национального банка.

Аналитики отметили, что с 24 февраля уменьшились как количество ссуд, так и их суммы. За апрель-июнь в Украине МФО оформили около 355 646, что меньше среднего количества договоров в месяц еще в первом квартале 2022 года и в 3,3 раза меньше среднего количества договоров в месяц в 2021 году.

Средняя сумма кредита во втором квартале 2022 года уменьшилась с 5079 грн до 3650 грн ( на 28%).

В это же время с начала 2022 года задолженность по микрокредитам сократилась на 2,4 млрд грн – с 13 млрд грн в начале года до 10,7 млрд грн на начало июля.

На сегодняшний день в Украине существует почти сто разнообразных микрофинансовых организаций (МФО), предлагающих небольшие ссуды, обычно до 20 тыс. грн, на короткие сроки. Некоторые из них после войны начали вводить новые требования к заемщикам.

Известно, что все работающие кредитные компании возобновили довоенные показатели по кредитованию только на 5-25% в зависимости от МФО. А новые скоринговые модели начали давать очень хорошие показатели возврата долгов. Жесткий отбор клиентов гарантирует гораздо более лучшую дисциплину заемщиков.

Источник фото: ua.depositphotos.com