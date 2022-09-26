Війна майже вбила мікрокредити: сума виданих таких позик впала у 12 разів

У другому кварталі 2022 року сума кредитів, наданих мікрофінансовими організаціями (МФО), скалала 1,3 млрд гривень, що у 12 разів менше середньої суми мікрокредитування за квартал торік — 16,2 млрд гривень.

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Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані Національного банку.

Аналітики відзначили, що з 24 лютого зменшились як кількість позик, так й їх суми. За квітень-червень в Україні МФО оформили близько 355 646, що менше за середню кількість договорів на місяць ще у першому кварталі 2022-го та в 3,3 рази менше за середню кількість договорів на місяць у 2021-му.

Середня сума кредиту у другому кварталі 2022 року зменшилася з 5079 грн до 3650 грн (на 28%).

В цей же час з початку 2022 року заборгованість за мікрокредитами скоротилася на 2,4 млрд грн - з 13 млрд грн на початку року до 10,7 млрд грн на початок липня.

На сьогоднішній день в Україні існує майже сто різноманітних мікрофінансових організацій (МФО), які пропонують невеликі позики, зазвичай до 20 тис грн, на короткі строки. Деяки з них після війни почали запроваджувати нові вимоги до позичальників.

Відомо, що усі працюючі кредитні компанії відновили довоєнні показники по кредитуванню лише на 5-25% залежно від МФО. А нові скорингові моделі почали давати дуже хороші показники стосовно повернення боргів. Жорсткий відбір клієнтів гарантує набагато ліпшу дисципліну позичальників.

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