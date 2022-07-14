Дорогі гроші, але не для всіх. Як компанії з видачі швидких кредитів назбирали до 80% "проблемних" позик

На сьогоднішній день в Україні існує майже сто різноманітних мікрофінансових організацій (МФО), які пропонують невеликі позики, зазвичай до 20 тис. грн, на короткі строки. Як правило, на місяць.

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Їхніми послугами користуються насамперед громадяни, у котрих немає змоги позичати кошти в банках. Це позичальники, над якими вже "висить" кредит або в банку, або в інших МФО, більш прискіпливих до охочих взяти у них в борг.

Характерна риса кредитних компаній з видачі “швидких грошей” у тому, що вони нараховують значно вищі, ніж банки, відсотки. Вищі у рази і навіть у десятки разів. За легкість отримання позики доводиться платити більше. Візьмімо для прикладу п’ятірку найвідоміших МФО і спробуємо з'ясувати, скільки клієнту доведеться віддати зверху за найбільший строк користування кредитом.

Ccloan.ua. Тут максимальна сума кредиту – 20 тис. грн. За місяць (максимальний строк погашення – 30 днів) доведеться віддати 23,6 тис. грн, сплативши 18%;

ШвидкіГроші. Максимальний кредит у 20 тис. грн до 14 днів. Заплатити за два тижні доведеться 25,6 тис. грн (28%);

Mister cash. Максимальна сума – 20 тис. грн не більш ніж на 30 днів. Повернути треба буде 23,6 тис. грн (плюс 18%);

Є гроші. Максимальна сума – 5 тис. грн, а граничний строк погашення – 14 днів. Віддати доведеться майже 6,6 тис. грн (аж 31%);

Mycredit. Якщо клієнт користується послугою вперше, максимальна сума кредиту – 12 тис. грн щонайбільше на 15 днів. Втім, відсоток символічний, тому за два тижні треба буде повернути додатково лише 18 грн.

У всьому винна лояльність

Як розказав у коментарі delo.ua експерт з кредитування Юрій Деревко, в МФО рівень дохідності позик обчислюється сотнями відсотків річних. У середньому це 1-2% на день, що становить ті самі 360-720% річних.

Але насиченість цього ринку привела до того, що компанії, аби заманити побільше клієнтів, пропонували різні програми лояльності, які згодом вилізли їм боком.

"Усе зводилось до того, що клієнтам давали першого разу кредит практично під 0%. Але компанії самі за цей кредит сплачували значні кошти (формування заявки на кредитування, плата сервісам, за рекламу і т. ін.). Тому фактично МФО сумарно на такому кредиті більше втрачали, ніж заробляли", – пояснює Деревко.

Відтак, більшість МФО перед війною, запроваджуючи такі програми лояльності, починали заробляти лише на третьому-четвертому кредиті, які вони видавали одному тому ж клієнту.

"Далеко не всі компанії жорстко оцінювали фінансовий стан клієнта, хтось відносився вкрай лояльно. Саме ці лояльні компанії, які видавали гроші під величезні відсотки, і зазнали краху на ринку.", – переконаний Невмержицький.

Бойові дії, що розпочалися в Україні наприкінці лютого, теж відчутно підкосили бізнес МФО. Заради справедливості зауважимо, що кредитну активність звели до "нуля" і банки. Але якщо банківські позики часто видаються за умови наявності застави або хоча б підтвердженого джерела доходу, швидкі кредити ніякої застави не передбачають. А її відсутність значно ускладнює стягнення позик.

Тому частка проблемної заборгованості у МФО відразу зросла, як і обсяг неповернених кредитів. Рівень “токсичних” необслуговуваних кредитів сягнув 70-80%. Це призвело до того, що багато хто з МФО був змушений згорнути свою діяльність. Особливо ті компанії, які належали до "другого ешелону" та не мали великої бази клієнтів. Вони фактично стали банкротами.

Перевірені клієнти – у перших рядах

Великі компанії (зокрема, та п’ятірка найвідоміших МФО, яку ми згадували вище) два місяці з початку війни клієнтів взагалі не кредитували. Вони акумулювали кошти, а також зменшували штат співробітників та скорочували інші поточні витрати. І тільки орієнтовно у травні компанії-лідери відновили видачу позик.

Таким чином, за три місяці відбулось своєрідне очищення ринку швидких кредитів. Частина компаній припинила своє існування. А більшість з тих 95, що залишилися, переглянули свої скорингові моделі (підходи до оцінки позичальників), та видають теперь кредити вкрай обережно і в невеликих обсягах. Запас міцності дозволив цим компаніям втриматись. Але роздавати гроші всім кому завгодно вони вже не зможуть.

"Наразі ці компанії кредитують досить жорстко. І як правило нові позики можуть отримати лише “старі”, перевірені клієнти, оскільки великі компанії мали великі клієнтські бази. Саме на тих позичальників, які себе добре зарекомендували, МФО и роблять основний акцент”, – розповідає Деревко.

Поблажок більше не буде

За даними експертів, загалом усі працюючі кредитні компанії відновили довоєнні показники по кредитуванню лише на 5-25% залежно від МФО. А нові скорингові моделі почали давати дуже хороші показники стосовно повернення боргів. Жорсткий відбір клієнтів гарантує набагато ліпшу дисципліну позичальників.

"Сьогодні МФО зіштовхуються з тими ж обмеженнями, що й банки, а саме – забороною накладання на клієнтів штрафних санкцій. Це зв’язує руки компаніям щодо найменш надійних позичальників. Кредитори просто не знають, що з ними робити", – говорить Деревко.

Подавати в суди на клієнтів МФО можуть, але це нерентабельно, бо середня сума проблемного швидкого кредиту складає кілька тисяч гривень. А сплату судового збору ніхто не скасовував. Тому у кредитних компаній зараз майже немає дієвих інструментів, які дозволять “вибити” кошти з несумлінних позичальників.

Як розповідає Василь Невмержицький, доходить навіть до того, що криза змушує МФО самих нерідко брати кредити у банків. Аби тимчасово залатати “дірки”, які з’являються через те, що недобросовісні або просто фінансово неспроможні клієнти не повертають борги.

Тому умови видачі мікрокредитів найближчим часом залишаться жорсткими. Оскільки МФО вже переконалися на практиці, що ретельно продумані скорингові моделі дозволяють досягти своєчасного повернення 90% боргів. І лише тоді, коли кредитні компанії відчують, що ризики видачі позик зменшуються, вони будуть поступово пом’якшувати свої підходи до оцінки позичальників.