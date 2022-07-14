Дорогие деньги, но не для всех. Как компании по выдаче быстрых кредитов собрали до 80% "проблемных" займов

На сегодняшний день в Украине существует почти сто разнообразных микрофинансовых организаций (МФО), предлагающих небольшие ссуды, обычно до 20 тыс. грн, на короткие сроки. Как правило, в месяц.

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Их услугами пользуются, прежде всего граждане, у которых нет ссуды в банках. Это заемщики, над которыми уже "висит" кредит либо у банка, либо у других МФО, более придирчивых к желающим взять у них взаймы.

Характерная черта кредитных компаний по выдаче “быстрых денег” состоит в том, что они начисляют значительно выше, чем банки, проценты. Выше в разы и даже в десятки раз. За легкость получения ссуды приходится платить больше. Возьмем для примера пятерку известнейших МФО и попытаемся выяснить, сколько клиенту придется отдать сверху за самый большой срок пользования кредитом.

Ccloan.ua. Здесь максимальная сумма кредита – 20 тыс. грн. За месяц (максимальный срок погашения – 30 дней) придется отдать 23,6 тыс. грн., уплатив 18%;

Быстрые деньги. Максимальный кредит в 20 тыс. грн. до 14 дней. Заплатить через две недели придется 25,6 тыс. грн (28%);

Mister cash. Максимальная сумма – 20 тыс. грн не более чем на 30 дней. Вернуть нужно будет 23,6 тыс. грн (плюс 18%);

Есть деньги. Максимальная сумма – 5 тыс. грн., а предельный срок погашения – 14 дней. Отдать придется почти 6,6 тыс. грн (31%);

Mycredit. Если клиент пользуется услугой впервые, максимальная сумма кредита – 12 тыс. грн. максимум на 15 дней. Впрочем, процент символический, поэтому через две недели нужно будет вернуть дополнительно лишь 18 грн.

Во всем виновата лояльность

Как рассказал в комментарии delo.ua эксперт по кредитованию Юрий Деревко, в МФО уровень доходности ссуд исчисляется сотнями процентов годовых. В среднем это 1-2% в день, что составляет те же 360-720% годовых.

Но насыщенность этого рынка привела к тому, что компании, чтобы привлечь побольше клиентов, предлагали разные программы лояльности, впоследствии вылезшие им боком.

"Все сводилось к тому, что клиентам давали в первый раз кредит практически под 0%. Но компании сами за этот кредит платили значительные средства (формирование заявки на кредитование, плата сервисам, за рекламу и т.д.). Поэтому фактически МФО суммарно на таком кредите больше теряли, чем зарабатывали", – объясняет Деревко.

Следовательно, большинство МФО перед войной, вводя такие программы лояльности, начинали зарабатывать только на третьем-четвертом кредите, который они выдавали одному тому же клиенту.

"Далеко не все компании жестко оценивали финансовое состояние клиента, кто-то относился крайне лояльно. Именно эти лояльные компании, которые выдавали деньги под огромные проценты, и потерпели крах на рынке", - убежден Невмержицкий.

Боевые действия, начавшиеся в Украине в конце февраля, тоже ощутимо подкосили бизнес МФО. Справедливости ради заметим, что кредитную активность свели к "нулю" и банки. Но если банковские ссуды часто выдаются при наличии залога или хотя бы подтвержденного источника дохода, быстрые кредиты никакого залога не предусматривают. А ее отсутствие значительно усложняет взыскание ссуд.

Поэтому доля проблемной задолженности в МФО сразу возросла, как и объем невозвращенных кредитов. Уровень "токсичных" необслуживаемых кредитов достиг 70-80%. Это привело к тому, что многие из МФО были вынуждены свернуть свою деятельность. Особенно те компании, которые принадлежали к "второму эшелону" и не имели большой базы клиентов. Они фактически стали банкротами.

Проверенные клиенты – в первых рядах

Большие компании (в частности, и пятерка самых известных МФО, которую мы упоминали выше), два месяца с начала войны клиентов вообще не кредитовали. Они аккумулировали средства, уменьшали штат сотрудников и сокращали другие текущие расходы. И только ориентировочно в мае компании-лидеры возобновили выдачу ссуд.

Таким образом, за три месяца произошло своеобразное очищение рынка быстрых кредитов. Часть компаний прекратила свое существование. А большинство оставшихся 95 пересмотрели свои скоринговые модели (подходы к оценке заемщиков), и выдают теперь кредиты крайне осторожно и в небольших объемах. Запас прочности позволил этим компаниям удержаться. Но раздавать деньги всем кому угодно, они уже не смогут.

"Сейчас эти компании кредитуют достаточно жестко. И как правило новые ссуды могут получить только "старые", проверенные клиенты, поскольку крупные компании имели большие клиентские базы. Именно на тех заемщиков, которые себя хорошо зарекомендовали, МФО и делают основной акцент", - рассказывает Дерево.

Поблажек больше не будет

По данным экспертов, все работающие кредитные компании восстановили довоенные показатели по кредитованию всего на 5-25% в зависимости от МФО. А новые скоринговые модели начали давать очень хорошие показатели возврата долгов. Жесткий отбор клиентов гарантирует гораздо более лучшую дисциплину заемщиков.

"Сегодня МФО сталкиваются с теми же ограничениями, что и банки, а именно – запретом наложения на клиентов штрафных санкций. Это связывает руки компаниям по поводу наименее надежных заемщиков. Кредиторы просто не знают, что с ними делать", – говорит Деревко.

Подавать в суды на клиентов МФО могут, но это нерентабельно, потому что средняя сумма проблемного быстрого кредита составляет несколько тысяч гривен. А уплату судебного сбора никто не отменял. Поэтому у кредитных компаний сейчас почти нет действенных инструментов, которые позволят выбить средства из недобросовестных заемщиков.

Как рассказывает Василий Невмержицкий, доходит даже до того, что кризис заставляет МФО нередко брать кредиты у банков. Чтобы временно залатать дыры, которые появляются из-за того, что недобросовестные или просто финансово несостоятельные клиенты не возвращают долги.

Поэтому условия выдачи микрокредитов в ближайшее время останутся жесткими. Поскольку МФО уже убедились в практике, что тщательно продуманные скоринговые модели позволяют достичь своевременного возврата 90% долгов. И только тогда, когда кредитные компании почувствуют, что риски выдачи ссуд уменьшаются, они будут постепенно смягчать свои подходы к оценке заемщиков.