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Украина запустит новую фондовую биржу: подписан меморандум по ЕБРР о развитии рынка капитала
11 июля 2025 г., во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025), которая проходит в Риме, Украина и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании по развитию рынка капитала.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Документ предусматривает создание полноценной инфраструктуры по запуску новой фондовой биржи в Украине.
Подписантами меморандума стали Министерство финансов, Министерство экономики, Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и ЕБРР. Среди подписантов — министр финансов Сергей Марченко, министр экономики Юлия Свириденко, глава НБУ Андрей Пышный, временный исполняющий обязанности главы Нацкомиссии Ярослав Шляхов и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Целью соглашения является создание эффективного, прозрачного и привлекательного для инвесторов рынка капитала, что станет источником финансирования для восстановления и роста украинской экономики. В рамках договоренностей планируется создание единого холдинга, объединяющего ключевые элементы инфраструктуры рынка капитала, в частности биржевую торговлю, клиринг, расчеты и хранение ценных бумаг. Государство примет участие в новой структуре на уровне не менее 25%.
Предусмотрено также привлечение международного стратегического инвестора, которого будут выбирать на публичном конкурсе. Кроме того, планируется оптимизировать управление Национальным депозитарием Украины и Расчетным центром.
В окружении президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность замены нынешнего руководства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку во главе с Русланом Магомедовым.