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ПриватБанк присоединился к Хартии устойчивости человеческого капитала Украины и ЕБРР

ПриватБанк
ПриватБанк поддерживает равные возможности работников и клиентов через Хартию.

ПриватБанк вместе с ведущими украинскими компаниями, среди которых группа Нафтогаз, ДТЭК и Метинвест, стал одним из первых участников Хартии устойчивости человеческого капитала Украины и ЕБРР. Эта инициатива была представлена во время Конференции URC2025 в Риме.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

ПриватБанк и Хартия устойчивости человеческого капитала

ПриватБанк вместе с ведущими украинскими компаниями – группой Нафтогаз, ДТЭК и "Метинвест" – стал одним из первых подписантов "Хартии устойчивости человеческого капитала" Украины и ЕБРР. Эта Хартия, включающая девять ключевых принципов и открытая для ответственного украинского бизнеса, была официально представлена на Конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме. Презентацию провели первый вице-премьер и министерша экономики Юлия Свириденко вместе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Хартия призвана сформировать общее видение и практические подходы к сохранению и развитию человеческого капитала в условиях войны и послевоенного обновления. Основные направления работы – обмен передовым опытом, создание активного сообщества участников и объединение усилий для содействия более устойчивому восстановлению человеческого капитала в Украине.

"Это рамка документов, устанавливающая новый стандарт для ответственного бизнеса, для ориентированного на человека лидерства в украинском частном секторе. Это не просто набор принципов, а инструмент действий", - отметила Юлия Свириденко.

ПриватБанк присоединился к инициативе, уделяя особое внимание инклюзивности в украинском бизнесе и развитию равных возможностей как для работников, так и для клиентов. К разработке документа активно приобщались и эксперты банка. Хартия призвана стать мощным двигателем системных изменений, помогая украинскому бизнесу уже сегодня формировать более устойчивую и ответственную среду для всех, независимо от жизненных обстоятельств, вызванных войной.

Председатель правления ПриватБанка Микаэль Беркнерт отметил, что война продолжается и меняет жизнь многих — ветеранов, людей с инвалидностью, семей погибших, вынужденно перемещенных лиц. Возобновление только начинается, поэтому бизнесу не стоит ждать его завершения, а следует действовать уже сейчас: адаптировать условия труда, обучать сотрудников и создавать пространство, где каждый испытывает поддержку и уважение. Для ПриватБанка это не просто слова, а ежедневная работа с 18 миллионами клиентов и тысячами работников по всей стране.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк присоединился к SME Resilience Alliance – международной инициативе по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине.

Автор:
Ольга Опенько