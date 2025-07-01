Поддержка малого бизнеса: ПриватБанк присоединился к международному Альянсу устойчивости

ПриватБанк присоединился к SME Resilience Alliance – международной инициативе по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ПриватБанка.

ПриватБанк усиливает поддержку малого бизнеса

ПриватБанк стал ассоциированным участником Североатлантического союза по устойчивости малого и среднего бизнеса для Украины (SME Resilience Alliance for Ukraine), инициативы, направленной на поддержку МПБ. В рамках партнерства банк будет работать над внедрением политик и финансовых инструментов, облегчающих доступ предпринимателей к финансированию, будет способствовать обмену опытом, обучающим программам для бизнеса и цифровизации банковских услуг.

Как отметил член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ Евгений Заиграев, поддержка предпринимательства была и остается одним из главных приоритетов банка. По его словам, малый и средний бизнес — основа экономики страны, и его развитие играет ключевую роль в послевоенном восстановлении.

Об Альянсе

Альянс был создан по инициативе правительств Украины и Германии в сотрудничестве с 12 другими странами, 17 международными финансовыми институтами и организациями развития. Основание прошло во время Международной конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине. Координацию Североатлантического союза осуществляют Министерство экономики Украины и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В настоящее время в SME Alliance входят 35 стран, учреждений по финансированию и развитию и международным организациям. В частности, Австрия, Канада, Эстония, Германия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Великобритания, а также ЕС, Всемирный банк, ПРООН, ЮНИДО, Банк развития Совета Европы (CEB), Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк (EIB) и Европейский инвестиционный

Ранее сообщалось, что на заседании совета Ukraine Investment Framework в Брюсселе согласовали запуск новых инвестиционных программ для восстановления инфраструктуры Украины и поддержки малого и среднего бизнеса.