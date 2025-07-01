Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,14

EUR

48,99

+0,20

Наличный курс:

USD

41,72

41,64

EUR

49,65

49,45

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Поддержка малого бизнеса: ПриватБанк присоединился к международному Альянсу устойчивости

ПриватБанк
ПриватБанк вошел в SME Resilience Alliance for Ukraine

ПриватБанк присоединился к SME Resilience Alliance – международной инициативе по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ПриватБанка.

ПриватБанк усиливает поддержку малого бизнеса

ПриватБанк стал ассоциированным участником Североатлантического союза по устойчивости малого и среднего бизнеса для Украины (SME Resilience Alliance for Ukraine), инициативы, направленной на поддержку МПБ. В рамках партнерства банк будет работать над внедрением политик и финансовых инструментов, облегчающих доступ предпринимателей к финансированию, будет способствовать обмену опытом, обучающим программам для бизнеса и цифровизации банковских услуг.

Как отметил член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ Евгений Заиграев, поддержка предпринимательства была и остается одним из главных приоритетов банка. По его словам, малый и средний бизнес — основа экономики страны, и его развитие играет ключевую роль в послевоенном восстановлении.

Об Альянсе

Альянс был создан по инициативе правительств Украины и Германии в сотрудничестве с 12 другими странами, 17 международными финансовыми институтами и организациями развития. Основание прошло во время Международной конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине. Координацию Североатлантического союза осуществляют Министерство экономики Украины и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В настоящее время в SME Alliance входят 35 стран, учреждений по финансированию и развитию и международным организациям. В частности, Австрия, Канада, Эстония, Германия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Великобритания, а также ЕС, Всемирный банк, ПРООН, ЮНИДО, Банк развития Совета Европы (CEB), Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк (EIB) и Европейский инвестиционный

Ранее сообщалось, что на заседании совета Ukraine Investment Framework в Брюсселе согласовали запуск новых инвестиционных программ для восстановления инфраструктуры Украины и поддержки малого и среднего бизнеса.

Автор:
Ольга Опенько