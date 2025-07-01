ПриватБанк упростил открытие счетов для бизнеса через интернет

ПриватБанк открыл возможность для предприятий и компаний открыть счет юридического лица онлайн без посещения отделений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ПриватБанка.

Открытие бизнес-счета онлайн в ПриватБанке

ПриватБанк ввел возможность для украинских предприятий и компаний открывать счета юридических лиц онлайн через сайт банка. По словам члена правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгения Заиграева, теперь юрлица могут оформить счет без необходимости посещать отделения. Первые три месяца обслуживания таких счетов предоставляются без абонплаты.

Если раньше предприниматели привыкли открывать счета ФЛП онлайн через сайт, мобильное приложение Приват24 или через "Дію", то теперь этот удобный и понятный сервис доступен и для юридических лиц, компаний и предприятий. Мы создали платформу, полностью отвечающую требованиям законодательства, пояснил Евгений Заиграев.

Он добавил, что счет в ПриватБанке открывает доступ к современным технологиям и сервисам, в частности, мобильному и онлайн-банку "Приват24 для бизнеса", а новых клиентов банк всегда приветствует льготным периодом обслуживания.

Как открыть бизнес-счет в ПриватБанке

Чтобы открыть счет для бизнеса в ПриватБанке онлайн, руководителю компании нужно зайти на сайт по ссылке, заполнить заявку с информацией о предприятии и загрузить необходимые документы.

Для подписания заявки используется облачная электронная подпись директора или юридического лица. Если цифровой подписи нет, ее легко и бесплатно можно получить через Приват24. После подачи заявки специалисты банка проверят документы, помогут исправить ошибки, если таковые будут, и после открытия счета пришлют реквизиты.

Затем достаточно зарегистрироваться в Приват24 для бизнеса и пользоваться всеми услугами банка.

Напомним, международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, планирует покрыть половину рисков по портфелю новых финансовых инструментов государственного ПриватБанка.