ПриватБанк спростив відкриття рахунків для бізнесу через інтернет

ПриватБанк відкрив можливість для підприємств і компаній відкрити рахунок юридичної особи онлайн без відвідування відділень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Відкриття бізнес-рахунку онлайн у ПриватБанку

ПриватБанк запровадив можливість для українських підприємств і компаній відкривати рахунки юридичних осіб онлайн через сайт банку. За словами члена правління ПриватБанку з корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, тепер юрособи можуть оформити рахунок без необхідності відвідувати відділення. Перші три місяці обслуговування таких рахунків надаються без абонплати.

Якщо раніше підприємці звикли відкривати рахунки ФОП онлайн через сайт, мобільний додаток Приват24 або через "Дію", то тепер цей зручний і зрозумілий сервіс доступний і для юридичних осіб, компаній та підприємств. Ми створили платформу, яка повністю відповідає вимогам законодавства, пояснив Євген Заіграєв.

Він додав, що рахунок у ПриватБанку відкриває доступ до сучасних технологій і сервісів, зокрема мобільного і онлайн-банку "Приват24 для бізнесу", а нових клієнтів банк завжди вітає пільговим періодом обслуговування.

Як відкрити бізнес-рахунок у ПриватБанку

Щоб відкрити рахунок для бізнесу в ПриватБанку онлайн, керівнику компанії потрібно зайти на сайт за посиланням , заповнити заявку з інформацією про підприємство та завантажити необхідні документи.

Для підписання заявки використовується хмарний електронний підпис директора або юридичної особи. Якщо цифрового підпису ще немає, його легко і безкоштовно можна отримати через Приват24. Після подачі заявки фахівці банку перевірять документи, допоможуть виправити помилки, якщо такі будуть, і одразу після відкриття рахунку надішлють реквізити.

Потім достатньо зареєструватися в “Приват24 для бізнесу” та користуватися всіма послугами банку.

Нагадаємо, міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує покрити половину ризиків за портфелем нових фінансових інструментів державного ПриватБанку.