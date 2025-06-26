ПриватБанк запустив цілодобову онлайн-торгівлю ОВДП через Приват24

Клієнти ПриватБанку можуть купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі 24/7 через вебверсію Приват24. Це стало можливим завдяки запуску цілодобового інвестиційного майданчика, який дозволяє фізичним особам інвестувати кошти в державні облігації без зайвих витрат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ПриватБанку.

Мінімальна сума інвестиції складає 1 000 гривень. Щоб придбати ОВДП, потрібно в розділі "Послуги" → "Цінні папери" вибрати необхідну облігацію, заповнити параметри угоди та підписати документи за допомогою SmartID. Банк не стягує додаткових комісій чи податків на такі операції.

Подані до 13:00 заявки на купівлю чи продаж виконуються в той самий робочий день, подані після — наступного дня. Заявки, подані у вихідні, на перший день місяця або в останній день кварталу, також обробляються в наступний робочий день.

Зазначається, що у Приват24 клієнти можуть не лише купувати ОВДП у гривні, доларах та євро, а й переглядати операції, отримувати інформацію про залишки на рахунку, надходження купонних платежів і грошових коштів за погашення. ПриватБанк також надає можливість онлайн-продажу ОВДП через той самий сервіс.

Нагадаємо, вперше функція інвестування коштів у цінні папери через ПриватБанк стала доступною у листопаді 2024 року.