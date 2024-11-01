Від 1000 грн: у Приват 24 можна купувати та продавати ОВДП в онлайн-режимі

ПриватБанк зробив ще доступнішими для клієнтів послуги інвестування коштів у цінні папери. Відтепер купувати online облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в веб версії Приват24 можна від 1 000 грн.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що через Приват24 можна не тільки купувати, але продавати ОВДП в режимі online.

Як купувати ОВДП

Для того, щоб інвестувати кошти в державні облігації, в розділі "Послуги" меню "Цінні папери" необхідно обрати ОВДП, заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою SmartID сформовані документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання ОВДП.

У ПриватБанку наголошують, що у такому сервісі відсутні податкові збори та додаткові витрати на придбання.

Крім того, в Приват24 доступний великий перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро, можна бачити залишки придбаних ОВДП, переглядати операції з ОВДП та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.

Повідомляється, що з початку 2024 року клієнти банку вже інвестували у ОВДП понад 10 млрд грн. Найчастіше клієнти банку інвестують у піврічні та річні гривневі ОВДП та облігації в доларах США. При цьому, переважна більшість клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує кошти у цінні папери Міністерства фінансів.

Нагадаємо, НБУ з 11 жовтня 2024 року розширює список бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття обов'язкових резервів.

Наразі, за даними НБУ, найбільший обсяг ОВДП сконцентрований банками – первинними дилерами (75,86%). Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян (6,5%) та бізнесу України (13,57%).

Що таке ОВДП

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, аби залучити додаткові гроші на потреби держави. Військові облігації відрізняються тим, що залучені з їхнього продажу кошти йдуть насамперед на потреби армії, тобто, закупівлю зброї, медикаментів, припасів, техніки й т.д.

Перевага ОВДП у тому, що дохід з них не оподатковується. Тобто, можна просто отримати весь зазначений у договорі відсоток доходу, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів сплачується 18% податку і 1,5% військового збору , що зменшує дохідність.

У разі, якщо треба терміново зняти кошти, облігації можна продати – через банк або брокерів. Але тоді дохід від облігації буде меншим запланованого.

Річна дохідність військових облігацій може перевищувати 18%, а дохідність військових облігацій у валюті складає 3,5–4,5%

Про те, де та як можна купити облігації, які ОВДП українці обирають для інвестицій та як відрізняються умови інвестування, читайте в матеріалі Delo.ua.