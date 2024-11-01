От 1000 грн: в Приват24 можно покупать и продавать ОВГЗ в режиме онлайн

ПриватБанк сделал еще более доступными для клиентов услуги инвестирования средств в ценные бумаги. Теперь покупать online облигации внутреннего государственного займа ( ОВГЗ ) в веб версии Приват24 можно от 1 000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что через Приват24 можно не только покупать, но и продавать ОВГЗ в режиме online.

Как покупать ОВГЗ

Чтобы инвестировать средства в государственные облигации, в разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" необходимо выбрать ОВГЗ, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью SmartID сформированные документы по открытию счета в ценных бумагах и приобретению ОВГЗ.

В ПриватБанке отмечают, что в таком сервисе нет налоговых сборов и дополнительных расходов на приобретение.

Кроме того, в Приват24 доступен обширный перечень ОВГЗ для покупки в гривне, долларах и евро, можно видеть остатки приобретенных ОВГЗ, просматривать операции по ОВГЗ и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступление купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Сообщается, что с начала 2024 года клиенты банка уже инвестировали в ОВГЗ более 10 млрд. грн. Чаще клиенты банка инвестируют в полугодовые и годовые гривневые ОВГЗ и облигации в долларах США. При этом подавляющее большинство клиентов при погашении ОВГЗ реинвестируют средства в ценные бумаги Министерства финансов.

Напомним, НБУ с 11 октября 2024 года расширяет список бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые банки могут использовать для покрытия обязательных резервов.

По данным НБУ, наибольший объем ОВГЗ сконцентрирован банками – первичными дилерами (75,86%). Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан (6,5%) и бизнеса Украины (13,57%).

Что такое ОВГЗ

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – это государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные деньги на нужды государства. Военные облигации отличаются тем, что привлеченные к их продаже средства идут прежде всего на нужды армии, то есть закупку оружия, медикаментов, припасов, техники и т.д.

Преимущество ОВГЗ в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. На доход с депозитов платится 18% налога и 1,5% военного сбора , что уменьшает доходность.

В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного.

Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.

О том, где и как можно купить облигации, которые ОВГЗ украинцы выбирают для инвестиций и как отличаются условия инвестирования, читайте в Delo.ua.