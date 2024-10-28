ПриватБанк будет начислять участникам "Национального кэшбэка" дополнительное вознаграждение: как получить

Почти 400 тысяч клиентов ПриватБанка, оформивших цифровую карту "Национальный кэшбэк" и подключивших ее к программе в приложении "Дія", уже получили первые выплаты кэшбека на общую сумму более 20,5 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, эти клиенты смогут также получить дополнительный кэшбек в размере 10% при участии в программе лояльности "Привет".

Эти средства при оплате коммунальных услуг, мобильной связи, транспорта, медицинских услуг, а также в заведениях питания с помощью карты "Национальный кэшбэк" Mastercard от ПриватБанка.

Получить специальную цифровую карту можно бесплатно через Приват24 за несколько щелчков. После этого нужно выбрать ее в качестве основной для получения кэшбэка в приложении "Дія".

Благодаря этому клиенты не только получают государственный кэшбек в размере 10% за покупку отечественных товаров, но и дополнительный кэшбек в ПриватБанке.

Как получить кэшбэк за украинские товары

Чтобы получать кэшбек, необходимо подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в его отделение. В программу присоединились Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Сэнс Банк, ПУМБ, Абанк, банк "Глобус", УкрСиббанк, Ощадбанк, Аккордбанк и банк "Кредит Днепр".

Далее следует определить карты, за оплату покупок которыми будет начисляться кэшбэк, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.

Также нужно открыть новую физическую или виртуальную карту, куда кэшбек будет начисляться, а затем в "Дія" в разделе "Сервисы" выбрать эту карту в качестве карты для выплат кэшбэка. Автоматически же, без подтверждения в "Дія", карта для кэшбека не привяжется.