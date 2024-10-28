ПриватБанк нараховуватиме учасникам "Національного кешбеку"додаткову винагороду: як отримати

Майже 400 тисяч клієнтів ПриватБанку, які оформили цифрову картку "Національний кешбек" та підключили її до програми в застосунку "Дія", вже отримали перші виплати кешбеку на загальну суму понад 20,5 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Як зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, ці клієнти зможуть також отримати додатковий кешбек у розмірі 10% за участі в програмі лояльності "Привіт".

Ці кошти при оплаті комунальних послуг, мобільного зв’язку, транспорту, медичних послуг, а також у закладах харчування за допомогою картки "Національний кешбек" Mastercard від ПриватБанку.

Отримати спеціальну цифрову картку можна безкоштовно через Приват24 за декілька кліків. Після цього потрібно обрати її як основну для отримання кешбеку в застосунку "Дія".

Завдяки цьому клієнти не лише отримують державний кешбек у розмірі 10% за купівлю вітчизняних товарів, але й додатковий кешбек у ПриватБанку.

Як отримати кешбек за українські товари

Аби отримувати кешбек необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до його відділення. До програми долучилися Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Сенс Банк, ПУМБ, Абанк, банк "Глобус", Укрсиббанк, Ощадбанк, Акордбанк та банк "Кредит Дніпро".

Далі треба визначити картки, за оплату покупок якими буде нараховуватися кешбек, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

Також треба відкрити нову фізичну чи віртуальну картку, куди кешбек нараховуватиметься, а потім у "Дії" в розділі "Сервіси" обрати цю картку в якості картки для виплат кешбеку. Автоматично ж, без підтвердження в "Дії", картка для кешбеку не прив'яжеться.