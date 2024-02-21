Военные облигации: условия, доходность и спрос

С начала полномасштабного вторжения и до конца 2023 года физические лица в Украине приобрели 574 тысяч облигаций общей суммой более 74 млрд грн. Среди растущего спроса на ОВГЗ растет и спрос на военные облигации, у которых выгодные процентные ставки и условия покупки.

В январе 2024 года в приложении "Дія" появились новые военные облигации, которые назвали в честь временно оккупированных городов - Керчь, Джанкой, Железный Порт и Аскания-Нова.

Какие условия:

Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты – 05.06.2024

Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты – 20.11.2024

Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты – 23.07.2025

Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты – 15.10.2025

Сейчас кроме вышеуказанных в приложении доступны еще 5 облигаций – Севастополь, Новая Каховка, Ялта, Симферополь, Евпатория.

2,8 млрд грн потратили украинцы на приобретение военных облигаций в "Дії"

Покупка военных облигаций стала доступна в "Дії" с октября 2022 года. С тех пор физлица получили 44,8 млн грн прибыли с приобретения военных ОВГЗ.

В Министерстве финансов говорят, что заинтересованность граждан и представителей бизнеса в инвестировании в ОВГЗ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заметно возросла.

"Объем вложений юридических лиц увеличился в течение этого периода более чем в 1,7 раза – до 139 млрд грн. А физических лиц – более чем в 2 раза – до 53,3 млрд грн", – говорят в ведомстве.

Павел Матияш, генеральный директор Activitis говорит, что наибольший спрос имеют инвестиции в ОВГЗ, номинированные в гривне и долларе, в то время как ОВГЗ в евро составляют всего около 3%.

"Исторически население принимало небольшое участие на рынке государственных облигаций, примерно 1%. Сегодняшний рост заинтересованности может быть связан с ограничениями в других инвестиционных направлениях и доходностью ОВГЗ, которая составляет 18,6% годовых в гривне и превышает ожидаемые уровни инфляции и валютной девальвации", – объяснил Матияш.

Андрей Величко, руководитель брокерского подразделения ICU, добавляет, что с начала полномасштабного вторжения украинцы максимально начали помогать не только военным, но и мощно поддерживали бюджет за счет покупки военных ОВГЗ. Государство показало себя надежным партнером.

Несмотря на обстрелы инфраструктурных объектов, отсутствие света и танки вблизи Киева, государство продолжало платить проценты и погашать бумаги. Андрей Величко Руководитель брокерского подразделения ICU

По статистике НБУ по состоянию на 1 января 2024 года, что касается исключительно размещаемых на аукционах военных ОВГЗ, наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован у банков, а на втором месте оказались граждане и бизнес:

42,5 млрд грн или 28,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 декабря 2023 года – 33,6 млрд грн или 26,9%);

1,01 млрд долларов или 55,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах (на 1 декабря 2023 года – 1,02 млрд долларов или 60,3%);

102,8 млн. евро или 17,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 декабря 2023 года – 101 млн. евро или 17,1%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 января 2024 составлял 85,4 млрд. грн. А по состоянию на 1 января 2023 года – 34,5 млрд грн , то есть мы видим рост почти в 2,5 раза.

Где и как можно купить облигации

Военные облигации сейчас можно купить как напрямую у банков и брокеров, так и "Дії". В приложении нужно зарегистрироваться и в разделе "Услуги" найти военные облигации и выбрать тип, количество и банк, через который будете покупать. Также можно купить военные ОВГЗ в отделениях банков или через их мобильные приложения.

Банки и инвестиционные фирмы, продающие облигации, имеют разные условия и устанавливают свой минимальный порог входа:

от тысячи гривен – Укргазбанк, Укрэксимбанк, Банк Південний, ПУМБ, monobank, Credit Agricole, Банк Кредит Днепр, брокеры ICU, Универ Капитал, Дрегон Капитал, БТС Брокер, Кинто;

от 10 тыс. грн – Ощадбанк, Райффайзен Банк, Кредобанк, ОТП Банк;

от 50 тыс. грн – Sense Bank;

от 100 тыс. грн – ПриватБанк;

от 300 тыс. грн – Таксомбанк.

Во время действия военного положения для приобретения военных облигаций не нужно иметь справку о происхождении средств.

Номинал одной военной облигации составляет тысячу гривен, тысячу долларов или тысячу евро и может несколько изменяться в зависимости от спроса и срока погашения. Максимальная годовая прибыль – 18%. Срок возврата и проценты каждого вида облигаций разные, чем длиннее срок, тем выше будут проценты.

Купить облигации может каждый гражданин Украины, достигший совершеннолетия. Кроме того, их могут приобрести предприятия, представители бизнеса и иностранные инвесторы.

Выгодно ли покупать облигации

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – это государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные деньги на нужды государства. Военные облигации отличаются тем, что привлеченные с их продажи средства идут прежде всего на нужды армии: закупку оружия, медикаментов, припасов, техники и т.д.

Преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. На доход с депозитов уплачивается 18% налога и 1,5% военного сбора , что уменьшает доходность.

В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного.

Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.

Финансовый аналитик Богдан Слуцкий говорит, что одна из основных причин роста популярности ОВГЗ – привлекательность таких инвестиций, ведь их доходность значительно превышает официальный уровень инфляции.

По результатам января 2024 реальная средневзвешенная доходность облигаций в гривне (за минусом официальной инфляции) составила 13,1% в годовом измерении Богдан Слуцкий Финансовый аналитик

Павел Матияш добавил, что учитывая прогнозируемые базовые показатели макроэкономической стабильности и по сравнению с другими доступными инструментами, инвестирование физическим лицом в военные облигации внутреннего государственного займа в интервале до 12 месяцев выглядит привлекательно.

Андрей Величко говорит, что украинцы сейчас инвестируют именно в военные ОВГЗ. Этому способствует и привлечение ликвидности для государства через приложение "Дія" - удобный и легкий способ приобрести ОВГЗ и поддержать государство. В "Дії" продаются только военные облигации. Ну и, конечно, ставки по бумагам привлекают инвесторов – от 15,7% до 18,2% среди самых популярных выпусков января.

"Ставка варьируется в зависимости от срока погашения. Интересно, что из ТОП-5 самых популярных среди физлиц выпусков в январе, только один не был военными облигациями", – говорит Величко.

Какие ОВГЗ украинцы выбирают для инвестиций

Андрей Величко рассказал, какие ОВГЗ были самыми популярными среди украинцев в январе и объяснил, почему выбирают именно такие ценные бумаги.

Военные ОВГЗ с погашением 26.06.2024 года. Доходность – 15,7%. В связи с неопределенностью в то время в отношении помощи от США инвесторы фокусировались на коротких бумагах. К тому же и срок их погашения наиболее удобен для логики инвестора. Летом высвобождаются деньги и в этот период удобно принимать решения о дальнейшем инвестировании до конца года или дальше, в зависимости от ситуации в стране на данный момент. Военные ОВГЗ с погашением 01.05.2024 года. Доходность – 15,1%. По меньшей мере, четверть граждан сейчас при выборе срока инвестирования выбирает именно короткие бумаги. Причин несколько: это могут быть попытки первого инвестирования или неуверенность в крепкой гривне из-за препятствий с международной поддержкой.

Военные ОВГЗ с погашением 15.01.2025 года. Доходность – 17,7%. Такие бумаги соответствуют классическому сроку инвестирования как в депозиты, так и в ОВГЗ. Это облигации с хорошей доходностью и психологически обозримым термином.

Военные ОВГЗ с погашением 18.06.2025 года. Доходность – 18,2%. Полуторагодовалые бумаги любят не только инвесторы со стажем, но и те, кто хочет зафиксировать хорошую доходность. Поскольку все же депозиты с таким же сроком имеют более низкую ставку доходности, еще и налог 19,5% присутствует, которого нет в ОВГЗ.

ОВГЗ с погашением 26.05.2027 года. Доходность – 19,4%. Их покупают клиенты, которые не только хотят зафиксировать наибольшую ставку, но и верят в надежность нашей национальной валюты и понимают тенденцию к снижению процентных ставок.



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