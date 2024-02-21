- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Военные облигации: условия, доходность и спрос
С начала полномасштабного вторжения и до конца 2023 года физические лица в Украине приобрели 574 тысяч облигаций общей суммой более 74 млрд грн. Среди растущего спроса на ОВГЗ растет и спрос на военные облигации, у которых выгодные процентные ставки и условия покупки.
- Где и как можно купить облигации
- Выгодно ли покупать облигации
- Какие ОВГЗ украинцы выбирают для инвестиций
- Как отличаются условия инвестирования с помощью облигаций и депозитов
В январе 2024 года в приложении "Дія" появились новые военные облигации, которые назвали в честь временно оккупированных городов - Керчь, Джанкой, Железный Порт и Аскания-Нова.
Какие условия:
- Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты – 05.06.2024
- Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты – 20.11.2024
- Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты – 23.07.2025
- Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты – 15.10.2025
Сейчас кроме вышеуказанных в приложении доступны еще 5 облигаций – Севастополь, Новая Каховка, Ялта, Симферополь, Евпатория.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Покупка военных облигаций стала доступна в "Дії" с октября 2022 года. С тех пор физлица получили 44,8 млн грн прибыли с приобретения военных ОВГЗ.
В Министерстве финансов говорят, что заинтересованность граждан и представителей бизнеса в инвестировании в ОВГЗ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заметно возросла.
"Объем вложений юридических лиц увеличился в течение этого периода более чем в 1,7 раза – до 139 млрд грн. А физических лиц – более чем в 2 раза – до 53,3 млрд грн", – говорят в ведомстве.
Павел Матияш, генеральный директор Activitis говорит, что наибольший спрос имеют инвестиции в ОВГЗ, номинированные в гривне и долларе, в то время как ОВГЗ в евро составляют всего около 3%.
"Исторически население принимало небольшое участие на рынке государственных облигаций, примерно 1%. Сегодняшний рост заинтересованности может быть связан с ограничениями в других инвестиционных направлениях и доходностью ОВГЗ, которая составляет 18,6% годовых в гривне и превышает ожидаемые уровни инфляции и валютной девальвации", – объяснил Матияш.
Андрей Величко, руководитель брокерского подразделения ICU, добавляет, что с начала полномасштабного вторжения украинцы максимально начали помогать не только военным, но и мощно поддерживали бюджет за счет покупки военных ОВГЗ. Государство показало себя надежным партнером.
По статистике НБУ по состоянию на 1 января 2024 года, что касается исключительно размещаемых на аукционах военных ОВГЗ, наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован у банков, а на втором месте оказались граждане и бизнес:
- 42,5 млрд грн или 28,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 декабря 2023 года – 33,6 млрд грн или 26,9%);
- 1,01 млрд долларов или 55,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах (на 1 декабря 2023 года – 1,02 млрд долларов или 60,3%);
- 102,8 млн. евро или 17,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 декабря 2023 года – 101 млн. евро или 17,1%).
Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 января 2024 составлял 85,4 млрд. грн. А по состоянию на 1 января 2023 года – 34,5 млрд грн, то есть мы видим рост почти в 2,5 раза.
Где и как можно купить облигации
Военные облигации сейчас можно купить как напрямую у банков и брокеров, так и "Дії". В приложении нужно зарегистрироваться и в разделе "Услуги" найти военные облигации и выбрать тип, количество и банк, через который будете покупать. Также можно купить военные ОВГЗ в отделениях банков или через их мобильные приложения.
Банки и инвестиционные фирмы, продающие облигации, имеют разные условия и устанавливают свой минимальный порог входа:
- от тысячи гривен – Укргазбанк, Укрэксимбанк, Банк Південний, ПУМБ, monobank, Credit Agricole, Банк Кредит Днепр, брокеры ICU, Универ Капитал, Дрегон Капитал, БТС Брокер, Кинто;
- от 10 тыс. грн – Ощадбанк, Райффайзен Банк, Кредобанк, ОТП Банк;
- от 50 тыс. грн – Sense Bank;
- от 100 тыс. грн – ПриватБанк;
- от 300 тыс. грн – Таксомбанк.
Во время действия военного положения для приобретения военных облигаций не нужно иметь справку о происхождении средств.
Номинал одной военной облигации составляет тысячу гривен, тысячу долларов или тысячу евро и может несколько изменяться в зависимости от спроса и срока погашения. Максимальная годовая прибыль – 18%. Срок возврата и проценты каждого вида облигаций разные, чем длиннее срок, тем выше будут проценты.
Купить облигации может каждый гражданин Украины, достигший совершеннолетия. Кроме того, их могут приобрести предприятия, представители бизнеса и иностранные инвесторы.
Выгодно ли покупать облигации
Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) – это государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины, чтобы привлечь дополнительные деньги на нужды государства. Военные облигации отличаются тем, что привлеченные с их продажи средства идут прежде всего на нужды армии: закупку оружия, медикаментов, припасов, техники и т.д.
Преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход с них не облагается налогом. То есть можно просто получить весь указанный в договоре процент дохода, без вычета налогов. На доход с депозитов уплачивается 18% налога и 1,5% военного сбора, что уменьшает доходность.
В случае, если нужно срочно снять средства, облигации можно продать через банк или брокеров. Но тогда доход от облигации будет меньше запланированного.
Годовая доходность военных облигаций может превышать 18%, а доходность военных облигаций в валюте составляет 3,5–4,5%.
Финансовый аналитик Богдан Слуцкий говорит, что одна из основных причин роста популярности ОВГЗ – привлекательность таких инвестиций, ведь их доходность значительно превышает официальный уровень инфляции.
Павел Матияш добавил, что учитывая прогнозируемые базовые показатели макроэкономической стабильности и по сравнению с другими доступными инструментами, инвестирование физическим лицом в военные облигации внутреннего государственного займа в интервале до 12 месяцев выглядит привлекательно.
Андрей Величко говорит, что украинцы сейчас инвестируют именно в военные ОВГЗ. Этому способствует и привлечение ликвидности для государства через приложение "Дія" - удобный и легкий способ приобрести ОВГЗ и поддержать государство. В "Дії" продаются только военные облигации. Ну и, конечно, ставки по бумагам привлекают инвесторов – от 15,7% до 18,2% среди самых популярных выпусков января.
"Ставка варьируется в зависимости от срока погашения. Интересно, что из ТОП-5 самых популярных среди физлиц выпусков в январе, только один не был военными облигациями", – говорит Величко.
Какие ОВГЗ украинцы выбирают для инвестиций
Андрей Величко рассказал, какие ОВГЗ были самыми популярными среди украинцев в январе и объяснил, почему выбирают именно такие ценные бумаги.
- Военные ОВГЗ с погашением 26.06.2024 года. Доходность – 15,7%. В связи с неопределенностью в то время в отношении помощи от США инвесторы фокусировались на коротких бумагах. К тому же и срок их погашения наиболее удобен для логики инвестора. Летом высвобождаются деньги и в этот период удобно принимать решения о дальнейшем инвестировании до конца года или дальше, в зависимости от ситуации в стране на данный момент.
-
Военные ОВГЗ с погашением 01.05.2024 года. Доходность – 15,1%. По меньшей мере, четверть граждан сейчас при выборе срока инвестирования выбирает именно короткие бумаги. Причин несколько: это могут быть попытки первого инвестирования или неуверенность в крепкой гривне из-за препятствий с международной поддержкой.
-
Военные ОВГЗ с погашением 15.01.2025 года. Доходность – 17,7%. Такие бумаги соответствуют классическому сроку инвестирования как в депозиты, так и в ОВГЗ. Это облигации с хорошей доходностью и психологически обозримым термином.
-
Военные ОВГЗ с погашением 18.06.2025 года. Доходность – 18,2%. Полуторагодовалые бумаги любят не только инвесторы со стажем, но и те, кто хочет зафиксировать хорошую доходность. Поскольку все же депозиты с таким же сроком имеют более низкую ставку доходности, еще и налог 19,5% присутствует, которого нет в ОВГЗ.
-
ОВГЗ с погашением 26.05.2027 года. Доходность – 19,4%. Их покупают клиенты, которые не только хотят зафиксировать наибольшую ставку, но и верят в надежность нашей национальной валюты и понимают тенденцию к снижению процентных ставок.
Как отличаются условия инвестирования с помощью облигаций и депозитов
|Военные облигации
|Депозиты
|Сумма инвестиции, грн
|100 000
|100 000
|Процентная ставка
|18%
|16%
|Налог на доход
|0
|18%
|Военный сбор
|0
|1,5%
|Общий доход
|118 000
|116 000
|Прибыль до уплаты налога, грн
|18 000
|16 000
|Налог на доходы физлиц, грн
|0
|2 880
|Военный сбор, грн
|0
|240
|Чистый доход за год, грн
|18 000
|12 880