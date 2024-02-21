Військові облігації: умови, дохідність та попит

З початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2023 року фізичні особи в Україні придбали 574 тисячі облігацій загальною сумою на понад 74 млрд грн. Серед зростаючого попиту на ОВДП, зростає й попит на військові облігації, які мають вигідні процентні ставки та умови купівлі.

У січні 2024 року в застосунку "Дія" з'явилися нові військові облігації, які назвали на честь тимчасово окупованих міст – Керч, Джанкой, Залізний Порт та Асканія-Нова.

Які умови:

Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати – 05.06.2024

Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати – 20.11.2024

Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати – 23.07.2025

Керч: ставка від 18,00%, дата виплати – 15.10.2025

Зараз окрім вищезазначених у застосунку доступні ще 5 облігацій – Севастополь, Нова Каховка, Ялта, Сімферополь, Євпаторія.

2,8 млрд грн витратили українці на придбання військових облігацій у "Дії"

Купівля військових облігацій стала доступна у "Дії" з жовтня 2022 року. Відтоді фізособи отримали 44,8 млн грн прибутку з придбання військових ОВДП.

У Міністерстві фінансів кажуть, що зацікавленість громадян та представників бізнесу до інвестування в ОВДП з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну помітно зросла.

"Обсяг вкладень юридичних осіб збільшився протягом цього періоду у понад 1,7 раза – до 139 млрд грн. А фізичних осіб – у понад 2 рази – до 53,3 млрд грн", – кажуть у відомстві.

Павло Матіяш, генеральний директор Activitis каже, що найбільшу увагу привертають інвестиції в ОВДП, номіновані у гривні та доларі, тоді як ОВДП у євро становлять лише близько 3%.

"Історично населення брало невелику участь на ринку державних облігацій, приблизно 1%. Сьогоднішній ріст зацікавленості може бути пов’язаний з обмеженнями в інших інвестиційних напрямках та дохідністю ОВДП, яка наразі складає 18,6% річних в гривні та перевищує очікувані рівні інфляції та валютної девальвації", – пояснив Матіяш.

Андрій Величко, керівник брокерського підрозділу ICU, додає, що з початку великої війни українці максимально включились з допомогою не тільки напряму військовим, але і потужно підтримували бюджет за рахунок купівлі військових ОВДП. Держава показала себе надійним партнером.

Попри обстріли інфраструктурних об’єктів, відсутність світла, і танки поблизу Києва, держава продовжувала сплачувати відсотки та погашати папери. Андрій Величко Керівник брокерського підрозділу ICU

За статистикою НБУ станом на 1 січня 2024 року, що стосується виключно військових ОВДП, які розміщуються на аукціонах, найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований у банків, а на другому місці опинилися громадяни та бізнес:

42,5 млрд грн або 28,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 грудня 2023 року – 33,6 млрд грн або 26,9%);

1,01 млрд доларів або 55,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах (на 1 грудня 2023 року – 1,02 млрд доларів або 60,3%);

102,8 млн євро або 17,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 грудня 2023 року – 101 млн євро або 17,1%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 січня 2024 року становив 85,4 млрд грн. А станом на 1 січня 2023 року – 34,5 млрд грн , тобто бачимо зростання майже у 2,5 раза.

Де та як можна купити облігації

Військові облігації зараз можна купити як напряму в банків та брокерів, так і в "Дії". У додатку треба зареєструватися, й у розділі "Послуги" знайти військові облігації та обрати тип, кількість та банк, через який будете купувати. Також можна купити військові ОВДП у відділеннях банків чи через їхні мобільні додатки.

Банки та інвестиційні фірми, які продають облігації, мають різні умови та встановлюють свій мінімальний поріг входу:

від тисячі гривень – Укргазбанк, Укрексімбанк, Банк Південний, ПУМБ, monobank, Credit Agricole, Банк Кредит Дніпро, брокери ICU, Універ Капітал, Дрегон Капітал, БТС Брокер, Кінто;

від 10 тис. грн – Ощадбанк, Райффайзен Банк, Кредобанк, ОТП Банк;

від 50 тис. грн – Sense Bank;

від 100 тис. грн – ПриватБанк;

від 300 тис. грн – Таксомбанк.

На час дії воєнного стану для придбання військових облігацій не потрібно мати довідку про походження коштів.

Номінал однієї військової облігації становить тисячу гривень, тисячу доларів або тисячу євро й може трохи змінюватися, залежно від попиту та терміну погашення. Максимальний річний прибуток – 18%. Термін повернення та відсотки кожного виду облігацій різні, чим довший термін, тим вищими будуть відсотки.

Купити облігації може кожен громадянин України, який досягнув повноліття. Окрім того, їх можуть придбати підприємства, представники бізнесу та іноземні інвестори.

Чи вигідно купувати облігації

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України, аби залучити додаткові гроші на потреби держави. Військові облігації відрізняються тим, що залучені з їхнього продажу кошти йдуть насамперед на потреби армії, тобто, закупівлю зброї, медикаментів, припасів, техніки й т.д.

Перевага ОВДП у тому, що дохід з них не оподатковується. Тобто, можна просто отримати весь зазначений у договорі відсоток доходу, без вирахування податків. Натомість на дохід з депозитів сплачується 18% податку і 1,5% військового збору , що зменшує дохідність.

У разі, якщо треба терміново зняти кошти, облігації можна продати – через банк або брокерів. Але тоді дохід від облігації буде меншим запланованого.

Річна дохідність військових облігацій може перевищувати 18%, а дохідність військових облігацій у валюті складає 3,5–4,5%

Фінансовий аналітик Богдан Слуцький каже, що одна з основних причин зростання популярності ОВДП – це привабливість таких інвестицій, адже їхня дохідність значно перевищує офіційний рівень інфляції.

За результатами січня 2024 року реальна середньозважена дохідність облігацій у гривні (за мінусом офіційної інфляції) становила 13,1% у річному вимірі Богдан Слуцький Фінансовий аналітик

Павло Матіяш додав, що враховуючи прогнозовані базові показники макроекономічної стабільності та в порівнянні з іншими доступними інструментами, інвестування фізичною особою у військові облігації внутрішньої державної позики в інтервалі до 12 місяців виглядає привабливо.

Андрій Величко говорить, що українці зараз інвестують саме у військові ОВДП. Цьому сприяє і залучення ліквідності для держави через застосунок "Дія" – зручний та легкий спосіб придбати ОВДП та підтримати державу. В "Дії" продаються тільки військові облігації. Ну й звісно ставки за паперами приваблюють інвесторів – від 15,7% до 18,2% серед найпопулярніших випусків січня.

"Ставка варіюється залежно від терміну погашення. Цікаво, що з ТОП-5 найпопулярніших серед фізосіб випусків у січні, тільки один не був військовими облігаціями", – каже Величко.

Які ОВДП українці обирають для інвестицій

Андрій Величко розповів, які ОВДП були найпопулярнішими серед українців у січні та пояснив, чому обирають саме такі цінні папери

Військові ОВДП з погашенням 26.06.2024 року. Дохідність – 15,7%. У зв’язку з невизначеністю на той час відносно допомоги від США, інвестори фокусувались на коротких паперах. До того ж й термін їх погашення – найбільш зручний для логіки інвестора. Влітку вивільняються гроші й в цей період зручно приймати рішення щодо подальшого інвестування до кінця року чи далі, залежно від справ в країні в моменті. Військові ОВДП з погашенням 01.05.2024 року. Дохідність – 15,1%. Щонайменше чверть громадян зараз при виборі терміну інвестування обирає саме короткі папери. Причин декілька: це можуть бути спроби першого інвестування чи ж невпевненість в міцній гривні через перешкоди з міжнародною підтримкою.

Військові ОВДП з погашенням 15.01.2025 року. Дохідність – 17,7%. Такі папери відповідають класичному терміну інвестування як в депозити, так і в ОВДП. Це облігації з гарною дохідністю та психологічно осяжним терміном.

Військові ОВДП з погашенням 18.06.2025 року. Дохідність – 18,2%. Півторарічні папери полюбляють не тільки інвестори зі стажем, але й ті, хто хоче зафіксувати гарну дохідність. Бо все ж таки депозити з таким самим терміном мають нижчу ставку дохідності, ще і податок 19,5% присутній, якого немає в ОВДП.

ОВДП з погашенням 26.05.2027 року. Дохідність – 19,4%. Їх купують клієнти, які, не тільки хочуть зафіксувати найбільшу ставку, але й вірять в надійність нашої національної валюти, і розуміють тенденцію до зниження відсоткових ставок



Як відрізняються умови інвестування за допомогою облігацій та депозитів