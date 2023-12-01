Військові облігації в "Дії": скільки грошей заробили українці

Українці, які придбали військові облігації у застосунку “Дія”, отримали вже понад 44,8 мільйона гривень прибутку.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Військові облігації — це цінні папери. Кожна облігація — це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в борг кошти і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте", - зазначив Федоров.

За його словами, вартість однієї облігації — від 940 грн, а максимальний річний прибуток — 18%.

"Українці отримали вже 44,8+ мільйона гривень прибутку від купівлі військових облігацій у Дії", - підкреслив Федоров.

Він закликав інвестувати в перемогу та нагадав, що у Дії зараз доступні облігації:

"Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в Дії, підтримуйте державу та заробляйте", - наголосив Федоров.

Як придбати облігації в "Дії" в кілька кліків з будь-якої банківської картки

зайдіть у "Дію"

на головному екрані клікніть на "Військові облігації"

виберіть облігацію, партнера та кількість

підпишіть та оплатіть

облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

Зауважимо, майже 2 млн облігацій українці придбали саме через застосунок "Дія". У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень. За цей час найпопулярнішою військовою облігацією стала "Донецьк".