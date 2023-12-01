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Військові облігації в "Дії": скільки грошей заробили українці
Українці, які придбали військові облігації у застосунку “Дія”, отримали вже понад 44,8 мільйона гривень прибутку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Військові облігації — це цінні папери. Кожна облігація — це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в борг кошти і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте", - зазначив Федоров.
За його словами, вартість однієї облігації — від 940 грн, а максимальний річний прибуток — 18%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Українці отримали вже 44,8+ мільйона гривень прибутку від купівлі військових облігацій у Дії", - підкреслив Федоров.
Він закликав інвестувати в перемогу та нагадав, що у Дії зараз доступні облігації:
"Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в Дії, підтримуйте державу та заробляйте", - наголосив Федоров.
Як придбати облігації в "Дії" в кілька кліків з будь-якої банківської картки
- зайдіть у "Дію"
- на головному екрані клікніть на "Військові облігації"
- виберіть облігацію, партнера та кількість
- підпишіть та оплатіть
- облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.
Зауважимо, майже 2 млн облігацій українці придбали саме через застосунок "Дія". У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень. За цей час найпопулярнішою військовою облігацією стала "Донецьк".