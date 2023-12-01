- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Военные облигации в "Дії": сколько денег заработали украинцы
Украинцы, которые приобрели военные облигации в приложении "Дія", получили уже более 44,8 миллиона гривен прибыли.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Военные облигации - это ценные бумаги. Каждая облигация - это оружие и техника для наших защитников. Покупая их, вы даете государству взаймы средства и обратно получаете их с процентами. То есть поддерживаете страну и зарабатываете", - отметил Федоров.
По его словам, стоимость одной облигации – от 940 грн, а максимальная годовая прибыль – 18%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Украинцы получили уже 44,8+ миллиона гривен прибыли от покупки военных облигаций в "Дії"", - подчеркнул Федоров.
Он призвал инвестировать в победу и напомнил, что в "Дії" сейчас доступны облигации:
"Это как донат, но с выгодой. Покупайте облигации в "Дії", поддерживайте государство и зарабатывайте", - подчеркнул Федоров.
Как приобрести облигации в "Дії" в несколько кликов с любой банковской карты
- зайдите в "Дію"
- на главном экране кликните на "Военные облигации"
- выберите облигацию, партнера и количество
- подпишите и оплатите
- Облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.
Заметим, что почти 2 млн облигаций украинцы приобрели именно через приложение "Дія". В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд. гривен. За это время самой популярной военной облигацией стала "Донецк" .