Военные облигации в "Дії": сколько денег заработали украинцы

Украинцы, которые приобрели военные облигации в приложении "Дія", получили уже более 44,8 миллиона гривен прибыли.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Военные облигации - это ценные бумаги. Каждая облигация - это оружие и техника для наших защитников. Покупая их, вы даете государству взаймы средства и обратно получаете их с процентами. То есть поддерживаете страну и зарабатываете", - отметил Федоров.

По его словам, стоимость одной облигации – от 940 грн, а максимальная годовая прибыль – 18%.

"Украинцы получили уже 44,8+ миллиона гривен прибыли от покупки военных облигаций в "Дії"", - подчеркнул Федоров.

Он призвал инвестировать в победу и напомнил, что в "Дії" сейчас доступны облигации:

"Это как донат, но с выгодой. Покупайте облигации в "Дії", поддерживайте государство и зарабатывайте", - подчеркнул Федоров.

Как приобрести облигации в "Дії" в несколько кликов с любой банковской карты

зайдите в "Дію"

на главном экране кликните на "Военные облигации"

выберите облигацию, партнера и количество

подпишите и оплатите

Облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

Заметим, что почти 2 млн облигаций украинцы приобрели именно через приложение "Дія". В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд. гривен. За это время самой популярной военной облигацией стала "Донецк" .