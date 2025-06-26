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ПриватБанк запустил круглосуточную онлайн-торговлю ОВГЗ через Приват24

ПриватБанк
ПриватБанк запустил круглосуточную онлайн-торговлю ОВГЗ

Клиенты ПриватБанка могут покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме 24/7 через вебверсию Приват24. Это стало возможным благодаря запуску круглосуточной инвестиционной площадки, позволяющей физическим лицам инвестировать средства в государственные облигации без лишних затрат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 гривен. Чтобы приобрести ОВГЗ, нужно в разделе "Услуги" → "Ценные бумаги" выбрать необходимую облигацию, заполнить параметры соглашения и подписать документы с помощью SmartID. Банк не взимает дополнительные комиссии или налоги на такие операции.

Поданные до 13:00 заявки на покупку или продажу выполняются в тот же рабочий день, поданные после следующего дня.

Отмечается, что у Приват24 клиенты могут не только покупать ОВГЗ в гривне, долларах и евро, но и пересматривать операции, получать информацию об остатках на счете, поступлении купонных платежей и денежных средств за погашение.

ПриватБанк также предоставляет возможность онлайн-продажи ОВГЗ через тот же сервис.

Напомним, впервые функция инвестирования средств в ценные бумаги через ПриватБанк стала доступна в ноябре 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко