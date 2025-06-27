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IFC покриє 50% ризиків ПриватБанку за кредитами для малого бізнесу
Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує покрити половину ризиків за портфелем нових фінансових інструментів державного ПриватБанку.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Йдеться про кредити, гарантії, лізинг та інші прийнятні продукти на суму до 100 мільйонів доларів США, орієнтованих на підтримку мікро-, малих та середніх підприємств, зокрема в агросекторі та серед бізнесів, заснованих або очолюваних жінками.
Як зазначили в IFC, розгляд цього проєкту радою директорів може відбутися вже у червні.
Проєкт передбачається реалізувати в межах Програми дій з підвищення економічної стійкості (ERA) для України за участі партнерів змішаного фінансування. Зокрема, Франція має надати гарантію на випадок перших збитків у розмірі до 22,5 мільйона доларів, що становить 45% від суми, яку IFC планує взяти на себе в межах розподілу ризиків.
Окрему увагу буде приділено жіночому підприємництву: за підтримки уряду Нідерландів IFC передбачає фінансові стимули на суму до 800 тисяч доларів, які надаватимуться залежно від результатів проєкту.
Згідно з документацією IFC, завдяки застосуванню інструментів змішаного фінансування обсяг залучених ресурсів у межах ініціативи потенційно може сягнути 120–150 мільйонів доларів.
За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року ПриватБанк залишався найбільшим банком країни за розміром активів — 945,4 млрд грн, що становить понад чверть ринку (25,2%) серед 61 українського банку.
Також додамо, що Україна та IFC розширюють співпрацю для активного залучення приватного капіталу в процес післявоєнного відновлення країни та розвитку державно-приватного партнерства.