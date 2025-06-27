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IFC покроет 50% рисков ПриватБанка по кредитам для малого бизнеса

IFC, Приватбанк
IFC покроет 50% рисков Приватбанка / Depositphotos

Входящая в группу Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) планирует покрыть половину рисков по портфелю новых финансовых инструментов государственного ПриватБанка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Речь идет о кредитах, гарантиях, лизинге и других приемлемых продуктах на сумму до 100 миллионов долларов США, ориентированных на поддержку микро-, малых и средних предприятий, в частности в агросекторе и бизнесах, основанных или возглавляемых женщинами.

Как отметили в IFC, рассмотрение этого проекта советом директоров может состояться уже в июне.

Проект предполагается реализовать в рамках Программы действий по повышению экономической устойчивости (ERA) для Украины с участием партнеров смешанного финансирования. В частности, Франция должна предоставить гарантию на случай первых убытков в размере до 22,5 миллионов долларов, что составляет 45% от суммы, которую IFC планирует взять на себя в рамках распределения рисков.

Отдельное внимание будет уделено женскому предпринимательству: при поддержке правительства Нидерландов IFC предусматривает финансовые стимулы на сумму до 800 тысяч долларов, которые будут предоставляться в зависимости от результатов проекта.

Согласно документации IFC, благодаря применению инструментов смешанного финансирования объем привлеченных ресурсов в рамках инициативы потенциально может составить 120–150 миллионов долларов.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 апреля 2025 г. ПриватБанк оставался крупнейшим банком страны по размеру активов — 945,4 млрд грн, что составляет более четверти рынка (25,2%) среди 61 украинского банка.

Также добавим, что Украина и IFC расширяют сотрудничество по активному привлечению частного капитала в процесс послевоенного восстановления страны и развитию государственно-частного партнерства.

Автор:
Татьяна Гойденко