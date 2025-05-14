Частные инвестиции в украинское обновление: Украина и IFC активизируют сотрудничество

Украина и Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, расширяют сотрудничество по активному привлечению частного капитала в процесс послевоенного восстановления страны и развитию государственно-частного партнерства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

О сотрудничестве

13 мая состоялась встреча первого вице-премьера — министерки экономики Украины Юлии Свириденко с вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) в регионе Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсией Морой. К переговорам также присоединились первый заместитель министра экономики Алексей Соболев и представители IFC.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, в частности:

усиление участия частного сектора в процессе обновления Украины;

расширение доступа к финансированию и капитальным рынкам;

развитие государственно-частного партнерства;

подготовку инвестиционной стратегии и участие в конференции URC2025.

Во время встречи Юлия Свириденко поблагодарила Международную финансовую корпорацию за финансовую, техническую и консультативную поддержку, которую IFC оказывает Украине даже в условиях войны. Она подчеркнула важность более активного привлечения частного сектора к восстановлению экономики, в частности, через развитие государственно-частного партнерства.

Отдельное внимание было уделено поддержке со стороны IFC в усовершенствовании законодательства в сфере ГЧП и определении приоритетных направлений для дальнейшего сотрудничества.

IFC и Группа Всемирного банка активно вовлекаются в разработку Инвестиционной стратегии Украины — комплексного плана на ближайшие пять лет, направленного на привлечение прямых иностранных инвестиций в ключевые сектора экономики. Стороны согласились предоставить первые результаты этой работы на Конференции по восстановлению Украины (URC2025), которая состоится в июле в Риме.

Отдельное внимание было уделено развитию инструментов на рынке капитала Украины и участию IFC в реализации Ukraine Investment Framework – инвестиционного компонента инициативы Ukraine Facility.

В сфере публичных инвестиций стороны договорились активизировать работу над Единым проектным портфелем (Single Project Pipeline), в частности, по структурированию проектов в соответствии с требованиями банковской привлекательности.

Справка:

IFC (Международная финансовая корпорация) входит в группу Всемирного банка и имеет большой опыт подготовки и реализации проектов ГЧП в разных секторах экономики, включая логистику, энергетику, здравоохранение, инфраструктуру и т.д. Последние 7 лет правительство Украины плодотворно работает с IFC по развитию потенциала государственно-частного партнерства (ГПП).

В 2022 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и IFC, согласно которому IFC выступает стратегическим советником правительства, оказывающим помощь в создании благоприятных условий для увеличения привлеченных частных инвестиций в инфраструктуру Украины, в частности на условиях ГЧП.

В рамках Меморандума IFC продолжает оказывать поддержку в разработке финансовых механизмов для привлечения частного капитала – в частности, с помощью государственного и донорского финансирования – и проведения конкурсов на реализацию критически важных проектов в ключевых секторах экономики.

Ранее сообщалось, что Украина полностью обеспечила потребности во внешнем финансировании на 2025 год. Власти также готовятся к разным финансовым сценариям в следующем году.