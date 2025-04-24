Всемирный банк уже мобилизовал для Украины 51 млрд долларов финансовой помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка Анна Бьерде во время встречи в Вашингтоне обсудили реализацию совместных проектов и привлечение финансирования в 2026 году. С начала войны в Украине Всемирный банк мобилизовал 51 млрд долларов финансовой помощи нашему государству.

Об этом сообщила пресс-служба департамента коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

"В целом, с начала полномасштабного вторжения Всемирный банк мобилизовал для Украины 51 млрд долларов финансовой помощи. Из них 30,7 млрд долларов — это безвозвратные гранты. Спасибо партнерам за чрезвычайный уровень поддержки", — отметил Шмигаль.

Глава украинского правительства во время встречи подчеркнул, что благодаря Целевому фонду поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины, созданному Всемирным банком, уже мобилизовано почти 2 млрд. долларов США для реализации важных проектов в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства и восстановления жилья.

Также премьер сообщил, что начата реализация совместных с Всемирным банком проектов, направленных на продолжение реформ в финансовой сфере, образовании, здравоохранении и развитии частного сектора. А в начале апреля стартовала новая инициатива (DRIVE), ориентированная на минимизацию негативного влияния от поврежденной или разрушенной транспортной инфраструктуры.

Напомним, Украина получила очередной транш финансирования в размере 50 миллионов долларов США от Всемирного банка в рамках реализации проекта "Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность" (THRIVE).