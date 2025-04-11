Украина получила $50 млн от Всемирного банка в поддержку реформы здравоохранения

Украина получила очередной транш финансирования в размере 50 миллионов долларов США от Всемирного банка в рамках реализации проекта "Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность" (THRIVE).

Об этом сообщает Министерство финансов.

Главная цель программы – поддержка реформы системы здравоохранения и улучшение Программы медицинских гарантий (ПМГ).

Получение средств стало возможным благодаря выполнению одного из ключевых условий – повышению уровня капитационной ставки для первичной медицинской помощи. Согласно решению правительства, с 2025 года она составляет 844,4 гривны на одного пациента, что больше прошлогоднего показателя в 786,65 гривны и превышает минимальный порог в 825 гривен, определенный в договоренностях с Всемирным банком.

Как отметила заместитель министра финансов Ольга Зыкова, реализация проекта THRIVE позволяет оперативно привлекать финансирование, необходимое для обеспечения бесперебойного предоставления качественных медицинских услуг, особенно в условиях войны.

По ее словам, укрепление программы медицинских гарантий остается одним из главных приоритетов правительства.

Проект THRIVE реализуется с применением механизма PforR (Program-for-Results), предусматривающего предоставление средств на достижение конкретных показателей. Их выполнение верифицируется, после чего открывается доступ к соответствующему траншу.

Напомним, Соглашение о ссуде и финансировании на общую сумму 449 миллионов долларов США было подписано 10 декабря 2024 года. В рамках этой договоренности, Украина уже получила 220 миллионов долларов в 2024 году, что составляет полную сумму первого транша по кредитному соглашению.

Отметим, в конце 2024 года Всемирный банк объявил, что предоставит Украине 454 млн долларов в рамках проекта THRIVE, направленного на помощь в реформировании системы здравоохранения.