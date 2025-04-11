Україна отримала $50 млн від Світового банку на підтримку реформи охорони здоров’я

Україна отримала черговий транш фінансування у розмірі 50 мільйонів доларів США від Світового банку в межах реалізації проєкту “Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність” (THRIVE).

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Головна мета програми — підтримка реформи системи охорони здоров’я та покращення Програми медичних гарантій (ПМГ).

Отримання коштів стало можливим завдяки виконанню однієї з ключових умов — підвищенню рівня капітаційної ставки для первинної медичної допомоги. Згідно з рішенням уряду, з 2025 року вона становить 844,4 гривні на одного пацієнта, що більше ніж торішній показник у 786,65 гривні та перевищує мінімальний поріг у 825 гривень, визначений у домовленостях зі Світовим банком.

Як зазначила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, реалізація проєкту THRIVE дає змогу оперативно залучати фінансування, необхідне для забезпечення безперебійного надання якісних медичних послуг, особливо в умовах війни.

За її словами, зміцнення Програми медичних гарантій залишається одним із головних пріоритетів уряду.

Проєкт THRIVE реалізується із застосуванням механізму PforR (Program-for-Results), який передбачає надання коштів за досягнення конкретних показників. Їх виконання верифікується, після чого відкривається доступ до відповідного траншу.

Нагадаємо, Угоду про позику та фінансування на загальну суму 449 мільйонів доларів США було підписано 10 грудня 2024 року. У межах цієї домовленості Україна вже отримала 220 мільйонів доларів у 2024 році, що становить повну суму першого траншу за кредитною угодою.

Зауважимо, в кінці 2024 року Світовий банк оголосив, що надасть Україні 454 млн доларів у межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я.