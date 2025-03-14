Світовий банк надав Україні 207 млн грн гранту на трансформацію медичної системи

Україна отримала від Світового банку 207 млн грн грантових коштів для реалізації проєкту трансформації медичної системи.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на підвищення спроможності української медицини, розвиток цифрових інструментів та більш ефективне управління галуззю.

Шмигаль також зазначив, що цього року уряд виділяє десятки мільярдів гривень на відновлення країни. Зокрема, цього тижня 2 млрд грн було направлено на програму житла для внутрішньо переміщених осіб.

Завдяки цим коштам понад 1300 українських родин зможуть придбати нові оселі.

Раніше Шмигаль повідомляв, що Світовий банк надасть Україні 454 млн доларів у межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я.

Окрім цього, Світовий банк підтримує українську молодь, інвестуючи $200 млн у модернізацію вищої освіти.