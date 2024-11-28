Світовий банк погодив виділення Україні додаткових $664 млн на соціальний захист

Світовий банк затвердив додаткове фінансування на суму $664 мільйони для проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

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Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Згідно з повідомленням, $602 мільйони із суми будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету України.

Мета фінансування — підтримка малозабезпечених і вразливих категорій населення, покращення доступу до соціальних послуг, а також зміцнення системи соціального захисту, зокрема для швидкого реагування на виклики, які виникають під час війни та у післявоєнний період.

Проєкт спрямований на підвищення ефективності програм соціальної підтримки, включаючи житлово-комунальні субсидії та допомогу внутрішньо переміщеним особам.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, проєкт INSPIRE є важливим інструментом для забезпечення соціального захисту громадян України та подолання наслідків війни.

Позика включатиме грантові кошти

Він додав, що 662 млн доларів США надійдуть із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.

Ще $2 мільйони надійдуть у вигляді гранту, який виділить трастовий фонд Світового банку Early Learning Partnership для розширення програм догляду за дітьми.

Зауважимо, 20 листопада постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд визнав за доцільне залучити позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як додаткового фінансування для реалізації проекту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)" у розмірі 662 млн доларів США.

Нагадаємо, у межах проєкту INSPIRE Україна вже отримала $1,2 мільярда фінансової допомоги. Нове фінансування допоможе зміцнити соціальну систему та забезпечити підтримку найбільш вразливих верств населення.

Додамо, Світовий банк допоміг Україні залучити понад $37 мільярдів до бюджету з лютого 2022 року через низку програм, спрямованих на підтримку під час війни.

Загалом Світовий банк започаткував сім проєктів в Україні, включно з соціальною підтримкою населення, відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також систем охорони здоров'я та освіти. Основними донорами стали США, Японія, Великобританія та Норвегія.