Всемирный банк согласовал выделение Украине дополнительных $664 млн на социальную защиту

Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование на сумму $664 миллиона для проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

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Об этом сообщает Министерство финансов.

Согласно сообщению, $602 миллиона из суммы будут направлены в общий фонд государственного бюджета Украины.

Цель финансирования — поддержка малообеспеченных и уязвимых категорий населения, улучшение доступа к социальным услугам, а также укрепление системы социальной защиты, в частности, для быстрого реагирования на вызовы, возникающие во время войны и в послевоенный период.

Проект направлен на повышение эффективности программ социальной поддержки, включая жилищно-коммунальные субсидии и помощь внутриперемещенным лицам.

По словам Министра финансов Украины Сергея Марченко, проект INSPIRE является важным инструментом для обеспечения социальной защиты граждан Украины и преодоления последствий войны.

Ссуда будет включать грантовые средства

Он добавил, что 662 млн. долларов США поступят из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого правительством Японии.

Еще $2 миллиона поступят в виде гранта, который выделит трастовый фонд Всемирного банка Early Learning Partnership для расширения программ по уходу за детьми.

Заметим, 20 ноября постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство признало целесообразным привлечь ссуды от Международного банка реконструкции и развития в качестве дополнительного финансирования для реализации проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" в в размере 662 млн долларов США.

Напомним, в рамках проекта INSPIRE Украина уже получила $1,2 млрд финансовой помощи. Новое финансирование поможет укрепить социальную систему и обеспечить поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Всемирный банк помог Украине привлечь более $37 миллиардов в бюджет с февраля 2022 года через ряд программ, направленных на поддержку во время войны.

В целом Всемирный банк основал семь проектов в Украине, включая социальную поддержку населения, восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, а также системы здравоохранения и образования Основными донорами стали США, Япония, Великобритания и Норвегия.