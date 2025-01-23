Світовий банк підтримує українську молодь, інвестуючи $200 млн у модернізацію вищої освіти

У межах спільного проекту України та Світового банку “Удосконалення вищої освіти заради результатів” виділено $200 млн.

Про це інформує Урядовий портал.

Про проєкт

Основна мета проекту — підвищити конкурентоспроможність закладів вищої освіти через розвиток лабораторій, навчально-дослідницької бази, а також посилення управлінської спроможності та обміну експертизою для вивчення міжнародних практик.

Ключові напрями проекту:

$1,5 млн інвестиції в кожен університет, що пройшов процедуру реорганізації через при/об’єднання (укрупнення);

$14,8 млн на підтримку держбюджету для досягнення цільових показників ефективності системи вищої освіти;

підтримка вступної кампанії та експертної спроможності.

Зараз активно закуповується сучасне науково-навчальне обладнання для модернізованих університетів за рахунок виділених $1,5 млн.

У 2024 році вже подано 46 заявок на пакети обладнання для лабораторій у таких університетах:

Список університетів:

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, до якого приєднано Українську інженерно-педагогічну академію;

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, до якого приєднано Одеський державний екологічний університет;

Український державний університет науки і технологій, до якого приєднано Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту;

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, до якого приєднано Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинського;

Національний університет "Львівська політехніка", до якого приєднано Українську академію друкарства;

Національний університет "Львівська політехніка", до якого приєднано Українську академію друкарства;

Криворізький національний університет, до якого приєднано Донецький національний торгово-економічний університет ім. М. Туган-Барановського;

Національний транспортний університет та Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького наразі активно готують свої пропозиції.

Зазначається, що перші поставки обладнання вже почались до закладів освіти Одеси, Миколаєва та Дніпра.

Довідково:

Портфель операцій Світового банку в сфері освіти в Україні наразі становить 615 млн доларів США, включаючи синергетичні проекти UIHERP (Удосконалення вищої освіти заради результатів) та LEARN (Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні).

Ці проєкти спрямовані на підтримку реформ, покращення якості та доступності освіти та зміцнення її стійкості до викликів сучасності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив новий державний стандарт профільної середньої освіти. Цей стандарт застосовуватиметься в академічних ліцеях (10-12 класи), закладах професійної (професійно-технічної) освіти, а також фахової передвищої та спеціалізованої освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.