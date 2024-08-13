Зеленський анонсував три нові програми підтримки молоді: іпотека, бізнес-гранти та освіта

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск трьох нових державних програм підтримки молоді, які почнуть діяти цієї осені. Програми спрямовані на полегшення умов іпотечного кредитування, підтримку молодих підприємців та забезпечення освітніх грантів. Про це глава держави повідомив під час Українського молодіжного форуму “Вільні мріяти”, пише “Укрінформ”.

"Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі «єОселя» буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій", - повідомив Зеленський.

Друга ініціатива, за словами президента, передбачає запуск нової програми грантів на відкриття або розвиток власного бізнесу для українців до 25 років. Вона стартує у вересні і передбачає гранти на суму 150 тисяч гривень для підтримки першого проєкту. Усі деталі цієї програми уряд представить найближчим часом.

Третя програма буде стосуватись освіти та надання освітніх грантів.

"Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше", – підсумував президент.

Нагадаємо, згідно з повідомленням заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, у 2024 році від 20 до 25 тисяч вступників, які зараховані до вишів на контрактну форму навчання, зможуть отримати грантове фінансування на оплату навчання.

Програма спрямована на допомогу студентам, які не пройшли на бюджет, але показали хороші результати на НМТ. Розмір грантів складе 15 або 25 тисяч гривень на рік. Щоб отримати 15 тисяч, потрібно набрати більше 150 балів з двох предметів НМТ, а для 25 тисяч - понад 170 балів.

Для деяких стратегічно важливих спеціальностей, таких як архітектура, медицина та освіта, передбачені додаткові коефіцієнти, які можуть збільшити грант до 37,5 тисяч гривень. Натомість для популярних спеціальностей, як-от право, маркетинг та економіка, доступний лише грант у 25 тисяч гривень.