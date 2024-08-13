Зеленский анонсировал три новых программы поддержки молодежи: ипотека, бизнес-гранты и образование

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске трех новых государственных программ поддержки молодежи, которые начнут действовать этой осенью. Программы направлены на облегчение условий ипотечного кредитования, поддержку молодых предпринимателей и обеспечение образовательных грантов. Об этом глава государства сообщил во время Украинского молодежного форума "Свободные мечтать", пишет "Укринформ".

"Сегодня мы уже имеем государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи. В частности, первое, в существующей государственной программе «єОселя» будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10%. И уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа.

Вторая инициатива, по словам президента, предусматривает запуск новой программы грантов на открытие или развитие собственного бизнеса украинцам до 25 лет. Она стартует в сентябре и предусматривает гранты в сумме 150 тысяч гривен для поддержки первого проекта. Все детали этой программы правительство представит в ближайшее время.

Третья программа будет касаться образования и предоставления образовательных грантов.

"Тоже с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы постепенно правительством будем увеличивать наполненность средств этой и других соответствующих программ поддержки нашей украинской молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше", – подытожил президент.

Напомним, согласно сообщению заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, в 2024 году от 20 до 25 тысяч поступающих, зачисленных в вузы на контрактную форму обучения, смогут получить грантовое финансирование на оплату обучения.

Программа направлена на помощь студентам, не прошедшим в бюджет, но показавших хорошие результаты на НМТ. Размер грантов составит 15 или 25 тысяч гривен в год. Чтобы получить 15 тысяч, нужно набрать более 150 баллов по двум предметам НМТ, а для 25 тысяч – более 170 баллов.

Для некоторых стратегически важных специальностей, таких как архитектура, медицина и образование, предусмотрены дополнительные коэффициенты, которые могут увеличить грант до 37,5 тысячи гривен. Для популярных специальностей, таких как право, маркетинг и экономика, доступен только грант в 25 тысяч гривен.