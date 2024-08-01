Ипотеку "єОселя" хотят оптимизировать: как изменятся условия

В популярной ипотеке "єОселя" призывают скорректировать с учетом потребностей ВПЛ.

Условия участия украинцев в государственной ипотечной программе "єОселя" должны пересмотреть, учитывая, что действующие правила не помогают решению жилищного вопроса миллионов граждан, в частности вынужденных переселенцев.

Об этом заявила председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время публичных консультаций на тему "Современная и эффективная жилищная политика".

Депутат добавила, что поддержка внутриперемещенных лиц сегодня — одна из самых приоритетных задач государства. Людям, которые бегут от последствий войны, нужно где-то жить уже сейчас, поэтому они не могут ждать годами, пока дом достроится.

Ранее Шуляк заявляла о том, что из-за ряда ограничивающих критериев ипотекой "єОселя" смогли воспользоваться лишь 193 переселенца — это 1% всех выданных кредитов.

Новые условия ипотеки "єОселя": предлагающие изменить

Важно вдвое уменьшить кредитную ставку по программе и размер первого взноса, подчеркнула Шуляк, а также разрешить кредитовать жилье более 3 лет и сельские дома.

На сколько может быть уменьшена ставка, депутат не уточнила. По действующим условиям, под 3% программу попадают военные-контрактники, педагоги, медики, в то же время ВПЛ и другие категории могут взять ипотеку по ставке 7%.

"В настоящее время по условиям программы гражданин может приобрести жилье в основном на первичном рынке — оно должно будет построено не позднее 3 лет назад. Но как мы увидели, украинцы нуждаются в возможности покупать жилье там, где они хотят, а не только в городах, где успели хоть что-нибудь построить за последние три года, а также нужно разрешить кредитовать дома в сельской местности", — объяснила Шуляк.

По ее словам, то, что нужно изменить подходы к выбору квартир, свидетельствует пример государственной программы компенсаций за поврежденное или уничтоженное жилье "єВідновлення". Ее условия предусматривают, что жилищный сертификат дает возможность приобрести квартиру как на вторичном рынке, так и на первичном, но за все это время процент сделок на первичке в обмен на сертификаты "єВідновлення" не превысил и 10%.

"По условиям „єВідновлення“ у граждан есть возможность покупать жилье на первичке, но они выбирают вторичный рынок именно потому, что новый дом им нужен сегодня, а не через несколько лет", — отметила Шуляк.

Депутат настаивает, что нужно повысить возраст жилья, которое можно покупать, используя возможности "єОселі" — ввести возможность покупать жилье не старше 15 лет, вместо 3 лет, как сейчас. Если оставить эту норму по-прежнему, то из предложения выпадает фактически вся жилая недвижимость, построенная до 2021 года, когда в стране был своего рода строительный бум.

Шуляк отметила, что переселенцы из районов, которые либо временно оккупированы, либо где сейчас ведутся боевые действия, далеко не всегда выбирают для нового дома Киев или другие крупные города, где нового жилья действительно много. В других регионах жилья, возраст которого превышает 3 года, может быть не так много. К тому же такое жилье обычно дороже. Также очень многие переселенцы стремятся купить не квартиру, а частный дом. Согласно действующим условиям программы "єОселя" это невозможно, поэтому эту норму нужно скорректировать.

Еще одно необходимое изменение – уменьшение для ВПЛ первого взноса за жилье, приобретенное по программе "єОселя". На сегодняшний день кредитная ставка для военных-контрактников, силовиков, учителей, медиков и ученых составляет 3%, для участников боевых действий, ветеранов, переселенцев и всех, кто не имеет собственного жилья — 7%.

При этом первый взнос должен составлять 20% стоимости жилья, что является неподъемным для них условием. Это существенно сказывается на эффективности программы: нужно пересмотреть размер ставки до 3%, а порог первого взноса до 15%, ведь люди, потерявшие все и начинающие строить жизнь с чистого листа, нуждаются в поддержке государства.

«Сегодня в Украине насчитывается почти 5 млн официально зарегистрированных ВПЛ, из которых по меньшей мере 26% нуждаются в социальной защите, поэтому государство не имеет права оставаться в стороне, если хочет сохранить достойные условия для жизни граждан и предупредить новые волны вынужденной эмиграции. Поэтому мы будем инициировать все эти изменения и надеемся на положительное решение правительства в этом направлении», — подытожила глава комитета.

Delo.ua писало ранее об еще одном риске, связанном с "еселем" — задержки финансирования по ипотечной программе выросли до нескольких месяцев. Если ранее после согласования банка средства от ЧАО "Укрфинжилье" заходили на счет продавца на следующий день, максимум — в пределах недели, то сейчас средства могут задержаться на полтора-два месяца или больше, сообщила Delo.ua сообщила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена. Гайдамаха.

В ЧАО "Укрфинжилье" ответили на запрос Delo.ua о задержках финансирования государственной ипотечной программы "єОселя". В компании утверждают, что финансирование не прекращалось, кредиты выдавались и выдаются, но не в столь рекордных объемах.