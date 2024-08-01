Іпотеку "єОселя" хочуть оптимізувати: як зміняться умови

В популярній іпотеці “єОселя” закликають скоригувати з врахуванням потреб ВПО.

Умови участі українців у державній іпотечній програмі "єОселя" мають переглянути з огляду на те, що чинні правила не допомагають розв'язанню житлового питання мільйонів громадян, зокрема вимушених переселенців.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк під час публічних консультацій на тему "Сучасна та ефективна житлова політика".

Депутатка додала, що підтримка внутрішньо-переміщених осіб сьогодні — одне з найпріоритетніших завдань держави. Людям, які тікають від наслідків війни, потрібно десь жити вже зараз, тому вони не можуть чекати роками, доки будинок добудується.

Раніше Шуляк заявляла про те, що через низку обмежуючих критеріїв іпотекою "єОселя" змогли скористатися лише 193 переселенці - це 1% усіх виданих кредитів.

Нові умови іпотеки "єОселя": що пропонують змінити

Надважливо вдвічі зменшити кредитну ставку по програмі та розмір першого внеску, наголосила Шуляк, а також дозволити кредитувати житло, якому понад 3 роки, і сільські будинки.

На скільки може бути зменшена ставка, депутатка не уточнила. За чинними умовами, під 3% програму потрапляють військові-контрактники, педагоги, медики, водночас ВПО та іншікатегорії можуть взяти іпотеку за ставкою 7%.

"Нині за умовами програми, громадянин може придбати житло здебільшого на первинному ринку — воно повинно буде збудоване не пізніше, ніж 3 роки тому. Але як ми побачили, українці потребують можливості купувати житло там, де вони хочуть, а не лише в містах, де встигли хоч щось побудувати за останні три роки, а також треба дозволити кредитувати садибні будинки у сільській місцевості", — пояснила Шуляк.

За її словами, те, що потрібно змінити підходи до вибору квартир, свідчить приклад державної програми компенсацій за пошкоджене або знищене житло „єВідновлення“. Її умови передбачають, що житловий сертифікат дає можливість придбати квартиру як на вторинному ринку, так і на первинному, але за весь цей час відсоток угод на первинці в обмін на сертифікати „єВідновлення“, не перевищив і 10%.

"За умовами „єВідновлення“ у громадян є можливість купувати житло на первинці, але вони обирають вторинний ринок саме тому, що нова домівка їм потрібна сьогодні, а не через кілька років", — зазначила Шуляк.

Депутатка наполягає, що потрібно підвищити вік житла, яке можна купувати, використовуючи можливості "єОселі" — запровадити можливість купувати житло не старше 15 років, замість 3 років, як зараз. Якщо лишити цю норму без змін, то з пропозиції випадає фактично вся житлова нерухомість, збудована до 2021 року, коли у країні був свого роду будівельний бум.

Шуляк зауважила, що переселенці з районів, які або тимчасово окуповані, або де нині ведуться бойові дії, далеко не завжди обирають для нової домівки Київ або інші великі міста, де нового житла дійсно багато. В інших регіонах, житла, вік якого перевищує 3 роки, може бути не так багато. До того ж таке житло зазвичай дорожче. Також надзвичайно багато переселенців прагнуть купит не квартиру, а приватний будинок. Згідно з діючими умовами програми "єОселя" це неможливо, тож цю норму потрібно скоригувати.

Ще одна необхідна зміна — зменшення для ВПО першого внеску за житло, придбане за програмою "єОселя". На сьогодні кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, вчителів, медиків та науковців становить 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла — 7%.

При цьому перший внесок нині має становити 20% вартості житла, що є подекуди непідйомною для них умовою. Це суттєво б'є по ефективності програми: потрібно переглянути розмір ставки до 3%, а поріг першого внеску до 15%, адже люди, які втратили все і починають будувати життя з чистого аркуша, потребують підтримки держави.

«Сьогодні в Україні налічується майже 5 млн офіційно зареєстрованих ВПО, з яких щонайменше 26% потребують соціального захисту, тому держава не має права залишатися осторонь, якщо хоче зберегти гідні умови для життя громадян і попередити нові хвилі вимушеної еміграції. Тому ми будемо ініціювати всі ці зміни, і сподіваємось на позитивне рішення уряду у цьому напрямку», — підсумувала очільниця комітету.

Delo.ua писало раніше про ще один ризик, пов'язаний з "єОселею" - затримки фінансування за іпотечною програмою зросли до кількох місяців. Якщо раніше після погодження банку кошти від ПрАТ "Укрфінжитло" заходили на рахунок продавця наступного дня, максимум - в межах тижня, то зараз кошти можуть затриматись на півтора-два місяці або й більше, повідомила Delo.ua повідомила президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

У ПрАТ "Укрфінжитло" відповіли на запит Delo.ua щодо затримок фінансування державної іпотечної програми "єОселя". У компанії стверджують, що фінансування не припинялося, кредити видавалися і видаються, але не в таких рекордних обсягах.