В "Укрфинжилье" объяснили, с чем связаны задержки финансирования программы

В компании утверждают, что финансирование не прекращалось, кредиты выдавались и выдаются, но не в таких рекордных объемах.

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В ЧАО «Укрфинжилье» ответили на запрос Delo.ua о задержках финансирования государственной ипотечной программы "єОселя".

Как ранее стало известно, задержки финансирования по ипотечной программе выросли до нескольких месяцев, что влияет на рынок. Если раньше после согласования банка средства от ЧАО "Укрфинжилье" заходили на счет продавца на следующий день, максимум - в пределах недели, то сейчас средства могут задержаться на полтора-два месяца или больше, сообщила Delo.ua глава Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

В пресс-службе «Укрфинжилья» подтвердили факт задержек средств и объяснили, с чем они связаны. В компании также заверили, что финансирование не прекращается.

"Во второй половине мая этого года в связи с экстраопытом граждан действительно возникли задержки с выдачей кредитов, что также было связано со стандартной процедурой согласования привлечения новых средств на открытом финансовом рынке с правительством и потребовало дополнительного времени. Но в то же время стоит отметить, что финансирование не прекращалось, кредиты выдавались и выдаются, но не в таких рекордных объемах, как это было в апреле – первой половине мая 2024 года”, – пояснили в акционерном обществе.

Для сравнения компания предоставила ежемесячные показатели выдачи кредитов "єОселя" за 2024 год:

Январь: 659 кредитов на 1092 млрд гривен;

Февраль: 763 кредита на 1283 млрд гривен;

Март: 858 кредитов на 1416 млрд гривен;

Апрель: 1008 кредитов на 1717 млрд. гривен;

Май: 957 кредитов на 1702 млрд. гривен.

"В настоящее время банкам-партнерам переданы соответствующие транши. Продолжается процедура дальнейшего привлечения новых средств для реализации программы. Привлечение средств не является одноразовым, например, на год. Укрфинжилье постоянно работает над тем, чтобы привлекать средства для реализации программы", - подчеркнули в компании.

Как "Укрфинжилье" привлекает средства для финансирования "єОселі"

В прессслужбе также добавили, что "Укрфинжилье" реализует программу доступного ипотечного кредитования "єОселя" в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины №856 от 2 августа 2022 года (со изменениями).

"Уставный капитал компании "Укрфинжилье" сформирован ОВГЗ (Облигации внутренних государственных займов Украины), то есть это инструмент, который предоставило государство для реализации программы. С помощью него "Укрфинжилье" получает доход в виде процентов и привлекает кредитные средства под залог ценных бумаг. Обращаем внимание, что "Укрфинжилье" перечисляет банкам-партнерам всю сумму тела кредита под 7% годовых (то есть средства на кредиты банкам предоставляет "Укрфинжилье", а не сами банки)", - пояснили в компании.

Отдельным категориям (военнослужащим ВСУ по контракту и силовикам, медикам, педагогам и ученым) "Укрфинжилье" также компенсирует часть процентной ставки до уровня 3% годовых ежемесячно.



