В 2024 году более 20 тысяч поступающих получат гранты на получение высшего образования

От 20 до 25 тысяч поступающих, зачисленных в вузы на контрактную форму обучения, смогут получить грантовое финансирование на оплату обучения в 2024 году.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, пишет "Украинская правда".

Программа направлена на помощь студентам, не прошедшим в бюджет, но показавших хорошие результаты на НМТ. Размер грантов составит 15 или 25 тысяч гривен в год. Чтобы получить 15 тысяч, нужно набрать более 150 баллов по двум предметам НМТ, а для 25 тысяч – более 170 баллов.

"До сих пор у нас была такая черно-белая система: либо бюджетное место, где государство платило 100%, либо контракт, где государство ничего не платило. Сейчас у государства будет возможность помочь студентам, сдавшим НМТ на нормальном уровне, но не попавшим на бюджетные места. Они смогут получить гранты в размере 15 или 25 тысяч гривен", – рассказал Винницкий.

Для некоторых стратегически важных специальностей, таких как архитектура, медицина и образование, предусмотрены дополнительные коэффициенты, которые могут увеличить грант до 37,5 тысячи гривен. Для популярных специальностей, таких как право, маркетинг и экономика, доступен только грант в 25 тысяч гривен.

"На те специальности, на которые у нас есть перенасыщенный спрос – юристы, маркетологи, экономисты – гранта 15 тысяч не будет, а только 25 тысяч. Это значит, что для того, чтобы получить грант на такие специальности поступающий должен иметь минимум 170 баллов", – отметил чиновник

Винницкий отметил, что эта инициатива имеет целью поддержать украинских студентов и сделать отечественные вузы более конкурентоспособными по сравнению с европейскими. Гранты будут назначаться на весь период обучения и будут индексироваться в соответствии с уровнем инфляции.

Как оформить грант

Напомним, согласно решению правительства, средства государственных грантов для поступающих на контракт абитуриентов будут начислены через приложение "Дія".

По словам главы Минцифра Михаила Федорова, такая система грантов позволит студентам свободно выбирать специальности, независимо от финансовых возможностей их семей.

Чтобы оформить грант, студенту нужно:

После того, как в кабинете поступающего появится сообщение о возможности получить грант, нужно выбрать учебное заведение и программу, на которую есть желание поступить;



после зачисления подать заявление о желании получить грант через кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

получить уведомление об одобрении гранта;

оставить заявление о получении гранта в "Дії";

деньги начнут поступать на спецсчет (это будет происходить ежегодно на протяжении всей учебы).

Добавим, правительство утвердило положение о функционировании инновационного образовательного приложения "Мрія ID ", цель которого — сделать подход к обучению более современным и удобным для всех участников образовательного процесса.

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