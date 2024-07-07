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Кабмин распределил 1,5 млрд грн на программу "Новая украинская школа"
Кабинет Министров Украины утвердил порядок и условия предоставления субвенции для реализации реформы "Новая украинская школа". Ее размер в 2024 году составляет 1,5 млрд. грн.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, за эти деньги закупят компьютерное и мультимедийное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, географии, естественных наук и мебели.
"В приоритете на получение субвенции - школы, которые работают очно или в смешанном формате", - отметил Федоров.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он добавил, что субвенция также пойдет на повышение квалификации учителей, чтобы они эффективно внедряли изменения в образовании.
Федоров напомнил, что в прошлом году правительство вернуло финансирование Новой украинской школы. В частности, было выделено 1,47 млрд. грн. на средства обучения, мультимедийное оборудование, обеспечение пилотных классов и повышение квалификации учителей. Эти средства можно использовать и в этом году.
На что выделены средства
Как уточняют в Министерстве образования и науки Украины, субвенцию в этом году направят на:
Закупку:
- средств обучения, оборудования, компьютерного и мультимедийного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии, естественных наук для 7 классов НУШ заведений общего среднего образования - 1,22 млрд грн;
- средств обучения, оборудования, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели для 8 пилотных классов НУШ - 102,54 млн грн;
- учебной и учебно-методической литературы, в том числе электронных версий и с аудиосопровождением для 8 пилотных классов НУШ - 69,24 млн грн;
Повышение квалификации - 100 млн грн:
- руководителей, их заместителей, учителей учебных заведений, обучающих 7 классы НУШ;
- руководителей, их заместителей, учителей пилотных учебных заведений;
- подготовка и оплата труда тренеров-педагогов;
- подготовка и оплата труда поставщиков услуг по профессиональной поддержке и помощи педработникам (супервизорам).
Для получения средств субвенции должно соблюдаться несколько условий:
- обязательное софинансирование из местного бюджета (от 5% до 30% - в зависимости от индекса налоговоспособности);
- учебное заведение работает по дневному, сочетанию дневной и дистанционной форм получения образования;
- наличие в учебном заведении укрытия или на расстоянии не более 500 м;
- средства обучения, оборудования и мебель не закупают для школ на оккупированных территориях и работающих только дистанционно;
- в первую очередь средства обучения закупают для учебных заведений, имущество которых уничтожено или повреждено в результате военной агрессии россии.
Размер субвенции для каждого региона комиссия МОН будет определять, основываясь на критериях:
- средства обучения и оборудования для естественных кабинетов - пропорционально количеству 6 классов в 2023/2024 учебном году;
- средства обучения, оборудования и мебели для пилотных школ — пропорционально количеству школ, работающих по дневной, сочетанию дневной и дистанционной форм получения образования;
- учебная и учебно-методическая литература для пилотных школ – пропорционально количеству учащихся и учителей таких школ;
- повышение квалификации — пропорционально количеству нуждающихся в нем лиц.
Деньги школам на укрытие и автобусы
Ранее Правительство приняло постановление, предусматривающее распределение средств из госбюджета на закупку транспорта для учреждений общего среднего образования всех нуждающихся регионов. Размер государственной субвенции на закупку школьных автобусов предусмотрен в размере 1 миллиарда гривен.
В апреле Правительство утвердило механизм распределения финансирования на обустройство безопасных образовательных пространств в учебных заведениях в 2024 году. Регионы в этом году получат дополнительно 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах. Наибольшее финансирование правительство выделило для областей, приближенных к зоне боевых действий.
Заметим, Европейская комиссия предоставит Украине €15 млн на школьные укрытия. Их будут строить в прифронтовых регионах, а именно: в Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Запорожье.
Также Фонд в сфере образования в чрезвычайных ситуациях Education Cannot Wait "Образование не может ждать" подписал соглашение с Министерством образования и науки Украины выделение гранта в размере $18 млн на обеспечение качественного и безопасного образования.