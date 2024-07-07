Кабмін розподілив 1,5 млрд грн на програму "Нова українська школа": куди спрямують кошти

Кабінет Міністрів України затвердив порядок та умови надання субвенції для реалізації реформи "Нова українська школа". Її розмір у 2024 році становить 1,5 млрд грн.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, за ці гроші закуплять компʼютерне й мультимедійне обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук та меблі.

"У пріоритеті на отримання субвенції — школи, які працюють очно або в змішаному форматі", - зауважив Федоров.

Він додав, що також субвенція піде на підвищення кваліфікації вчителів, щоб вони ефективно впроваджували зміни в освіті.

Федоров нагадав, що минулого року Уряд повернув фінансування Нової української школи. Зокрема, було виділено 1,47 млрд грн на засоби навчання, мультимедійне обладнання, забезпечення пілотних класів і підвищення кваліфікації вчителів. Ці кошти можна використовувати й цьогоріч.

На що виділено кошти

Як уточнюють у Міністерстві освіти і науки України, цьогоріч субвенцію спрямують на:

Закупівлю:

засобів навчання, обладнання, компʼютерного та мультимедійного обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук для 7 класів НУШ закладів загальної середньої освіти — 1,22 млрд грн;

засобів навчання, обладнання, мультимедійного та компʼютерного обладнання, меблів для 8 пілотних класів НУШ — 102,54 млн грн;

навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема електронних версій та з аудіосупроводом для 8 пілотних класів НУШ — 69,24 млн грн;

Підвищення кваліфікації — 100 млн грн:

керівників, їхніх заступників, учителів закладів освіти, які навчають 7 класи НУШ;

керівників, їхніх заступників, учителів пілотних закладів освіти;

підготовка та оплата праці тренерів-педагогів;

підготовка та оплата праці надавачів послуг із професійної підтримки й допомоги педпрацівникам (супервізорів).

Для отримання коштів субвенції має бути дотримано кілька умов:

обовʼязкове співфінансування з місцевого бюджету (від 5% до 30% — залежно від індексу податкоспроможності);

заклад освіти працює за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

наявність у закладі освіти укриття або на відстані не більш як 500 м;

засоби навчання, обладнання і меблі не закуповують для шкіл на окупованих територіях і тих, які працюють лише дистанційно;

першочергово засоби навчання закуповують для закладів освіти, майно яких знищено або пошкоджено внаслідок військової агресії росії.

Розмір субвенції для кожного регіону комісія МОН визначатиме, ґрунтуючись на критеріях:

засоби навчання та обладнання для природничих кабінетів — пропорційно кількості 6 класів у 2023/2024 навчальному році;

засоби навчання, обладнання і меблі для пілотних шкіл — пропорційно кількості шкіл, які працюють за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

навчальна та навчально-методична література для пілотних шкіл — пропорційно кількості учнів і вчителів таких шкіл;

підвищення кваліфікації — пропорційно кількості осіб, які його потребують.

Гроші школам на укриття та автобуси

Раніше Уряд ухвалив постанову, яка передбачає розподіл коштів із держбюджету на закупівлю транспорту для закладів загальної середньої освіти всіх регіонів, які цього потребують. Розмір державної субвенції на закупівлю шкільних автобусів передбачено в сумі 1 мільярд гривень.

У квітні Уряд затвердив механізм розподілу фінансування на облаштування безпечних освітніх просторів у закладах освіти у 2024 році. Регіони цьогоріч отримають додатково 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Найбільше фінансування уряд виділив для областей, наближених до зони бойових дій.

Зауважимо, Європейська комісія надасть Україні €15 млн на шкільні укриття. Їх будуватимуть у прифронтових регіонах, а саме: на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині та Запоріжжі.

Також Фонд у сфері освіти в надзвичайних ситуаціях Education Cannot Wait "Освіта не може чекати" підписав угоду з Міністерством освіти і науки України про виділення гранту в розмірі $18 млн на забезпечення якісної та безпечної освіти.