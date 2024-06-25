В Україні обрали першу школу для архітектурної трансформації: як вона виглядатиме (ФОТО)

В Україні обрали першу школу для архітектурної трансформації. Відбудову пошкодженого від війни навчального закладу у Київській області профінансує Бельгія.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Школи повинні бути схожими на маленький офіс Google

"Школа в селі Київської області стане першою, яка в межах пілоту пройде архітектурну трансформацію. Процес почнеться протягом року, а профінансує модернізацію Бельгія", - зауважив Федоров.

Він продемонстрував на ілюстраціях, який вигляд матиме заклад після відбудови.

"Це буде абсолютно новий підхід до шкільного простору. З великою площею перед школою, внутрішнім двориком для відпочинку на свіжому повітрі, амфітеатром для навчання, більшими актовими залами", - наголосив міністр.

Він нагадав, що раніше Мінцифри разом з партнерами презентували дизайн-проєкти для трансформації шкільних просторів. Повоєнна відбудова відбуватиметься саме на їх основі.

"У межах пілоту і за підтримки партнерів відбудуємо 5 шкіл, які постраждали через війну", - повідомив Федоров.

Він підкреслив, що школи не мають нагадувати приміщення лікарні, а повинні бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії. Адже умови, у яких відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей, дуже важливі.

П'ять концепцій трансформації типових радянських шкіл

На сьогодні більшість шкіл в Україні побудовано за типовими радянськими проєктами — це старі, темні приміщення з нефункціональним використанням простору.

Щоб докорінно змінити ситуацію, було презентовано проєкт трансформації навчальних закладів у комфортні та безпечні простори для навчання і розвитку дітей.

Що зміниться в школах після трансформації:

безбарʼєрність незалежно від мобільності учнів чи викладачів;

школярі та вчителі зможуть малювати на стінах коридорів, змінювати освітлення, температуру в класі та переставляти меблі під свої потреби;

діти зможуть подрімати в комфортних зонах усамітнення, створювати власні проєкти, вирощувати рослини на подвір’ї чи збирати роботів у майстернях;

безпека — якісні заокруглені укриття без темних закутків.

Крім того, трансформовані школи матимуть сучасні зони для творчості та проєктної діяльності: майстерні для роботи з технікою, оранжереї для вирощування рослин, лабораторії тощо.