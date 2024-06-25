В Украине выбрали первую школу для архитектурной трансформации: как она будет выглядеть (ФОТО)

В Украине была выбрана первая школа для архитектурной трансформации. Восстановление поврежденного от войны учебного заведения в Киевской области профинансирует Бельгия.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Школы должны походить на маленький офис Google

"Школа в селе в Киевской области станет первой, которая в рамках пилота пройдет архитектурную трансформацию. Процесс начнется в течение года, а профинансирует модернизацию Бельгия", - отметил Федоров.

Он продемонстрировал на иллюстрациях, как будет выглядеть заведение после восстановления.

"Это будет совершенно новый подход к школьному пространству. С большой площадью перед школой, внутренним двориком для отдыха на свежем воздухе, амфитеатром для обучения, большими актовыми залами", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что ранее Минцифры вместе с партнерами представили дизайн-проекты для трансформации школьных пространств. Послевоенное восстановление будет происходить именно на их основе.

"В рамках пилота и при поддержке партнеров отстроим 5 школ, пострадавших из-за войны", - сообщил Федоров.

Он подчеркнул, что школы не должны напоминать помещение больницы, а должны походить на маленький офис Google или Netflix, на место, где рождаются прорывные идеи и мечты. Ведь условия, при которых происходит образовательный процесс и формирование детей как личностей, очень важны.

Пять концепций трансформации советских школ

Сегодня большинство школ в Украине построено по типовым советским проектам — это старые, темные помещения с нефункциональным использованием пространства.

Чтобы коренным образом изменить ситуацию, был представлен проект трансформации учебных заведений в комфортные и безопасные пространства для обучения и развития детей.

Что изменится в школах после трансформации:

безбарьерность независимо от мобильности учащихся или преподавателей;

школьники и учителя могут рисовать на стенах коридоров, менять освещение, температуру в классе и переставлять мебель под свои нужды;

дети смогут подремать в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских;

безопасность – качественные закругленные укрытия без темных закоулков.

Кроме того, в трансформированных школах будут современные зоны для творчества и проектной деятельности: мастерские для работы с техникой, оранжереи для выращивания растений, лаборатории и т.д.