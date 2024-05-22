В Украине представили пять концепций трансформации типичных советских школ

Сегодня большинство школ в Украине построено по типовым советским проектам — это старые, темные помещения с нефункциональным использованием пространства.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Чтобы коренным образом изменить ситуацию, был представлен проект трансформации учебных заведений в комфортные и безопасные пространства для обучения и развития детей.

"Учебные заведения превратятся в современные просторы, где дети смогут не только приобретать знания, но и развиваться и отдыхать в комфортных условиях", - говорится в сообщении.

Что изменится в школах после трансформации:

безбарьерность независимо от мобильности учащихся или преподавателей;

школьники и учителя могут рисовать на стенах коридоров, менять освещение, температуру в классе и переставлять мебель под свои нужды;

дети смогут подремать в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских;

безопасность – качественные закругленные укрытия без темных закоулков.

Кроме того, в трансформированных школах будут современные зоны для творчества и проектной деятельности: мастерские для работы с техникой, оранжереи для выращивания растений, лаборатории и т.д.

Глава ведомства Михаил Федоров рассказал, что трансформация стоит на 30% дешевле, чем новое строительство. Далее пилотные школы станут примером для послевоенного восстановления.

"Я считаю, что школы не должны напоминать помещение больницы. Они должны походить на маленький офис Google или Netflix, на место, где рождаются прорывные идеи и мечты", - отмечает он.

Добавим, в Минцифре решили создать летнюю школу для студентов. Там будут искать решения для борьбы с дезинформацией