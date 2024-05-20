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В Минцифре создадут летнюю школу для студентов: будут искать решения по борьбе с дезинформацией
В летней школе "AI for Defence: Drones, Security and Disinformation", создание которой анонсировало Минцифры, можно будет найти собственное AI-решение для борьбы с фейками и ИПСО.
Об этом сообщили глава Минцифры Михаил Федоров и пресс-служба ведомства.
"Современная война продолжается не только на поле боя, но и в информационном пространстве, поэтому важно эффективно противодействовать российским ИПСО и фейкам", – отметил Федоров.
Он объяснил, что искусственный интеллект помогает мониторить огромные массивы данных в режиме реального времени и определять пропагандистские нарративы. Таких АИ-решений для противодействия врагу должно становиться больше.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Именно для этого в сотрудничестве с топовыми учреждениями высшего образования Минцифры организует летнюю школу по искусственному интеллекту в оборонной сфере.
"Учитесь в украинском заведении высшего образования и хотите узнать, как противодействовать дезинформации с помощью искусственного интеллекта? Присоединяйтесь к летней школе "AI for Defence: Drones, Security and Disinformation", где сможете создать собственное AI-решение для борьбы с фейками и ИПСО", – говорится в сообщении Минцифры.
Чему можно научиться в летней школе
По словам министра цифровой трансформации, участники школы смогут узнать, как мониторить дезинформацию с помощью нейросетей.
Среди других направлений школы – создание беспилотников и программного обеспечения для дронов.
"В финале команды участников создадут собственные модели для борьбы с фейками и ИПСО и представят их судьям", - сообщил Федоров.
Топовые представители ИИ-стартапов и специалисты по кибербезопасности расскажут о:
- инструментах и стратегии поиска дезинформации;
- использовании искусственного интеллекта для работы с массивами данных;
- кейсах дипфейков и как они вредили государству и обществу;
- особенностях кибербезопасности в государственных органах
Когда состоится летняя школа и как зарегистрироваться
Обучение состоится в смешанном формате в конце июня. Зарегистрироваться можно до 26 мая по ссылке.
Подробнее о времени и месте школы участники узнают перед мероприятием.
Справка:
Мероприятие организовано Минцифрой совместно с КПИ им. Игоря Сикорского, Львовской политехникой, Харьковским национальным университетом радиоэлектроники в сотрудничестве с Osavul – партнером государства в сфере защиты от информационных угроз с помощью ИИ.