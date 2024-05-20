У Мінцифри створять літню школу для студентів: шукатимуть рішення для боротьби з дезінформацією

У літній школі "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation", створення якої анонсувало Мінцифри, можна буде віднайти власне AI-рішення для боротьби з фейками та ІПСО.

Про це повідомили голова Мінцифри Михайло Федоров та пресслужба відомства.

"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі, тому важливо ефективно протидіяти російським ІПСО та фейкам", - зазначив Федоров.

Він пояснив, що штучний інтелект допомагає моніторити величезні масиви даних у режимі реального часу та визначати пропагандистські наративи. Таких АІ-рішень для протидії ворогу має ставати більше.

Саме для цього у співробітництві з топовими закладами вищої освіти Мінцифри організовує літню школу зі штучного інтелекту в оборонній сфері.

"Навчаєтеся в українському закладі вищої освіти та хочете дізнатися, як протидіяти дезінформації за допомогою штучного інтелекту? Долучайтеся до літньої школи "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation", де зможете створити власне AI-рішення для боротьби з фейками та ІПСО", - йдеться в повідомленні Мінцифри.

Чому можна навчитися у літній школі

За словами міністра цифрової трансформації, учасники школи зможуть дізнатися, як моніторити дезінформацію за допомогою нейромереж.

Серед інших напрямів школи — створення безпілотників та програмного забезпечення для дронів.

"У фіналі команди учасників створять власні моделі для боротьби з фейками та ІПСО й запітчать їх суддям", - повідомив Федоров.

Топові представники ШІ-стартапів і спеціалісти з кібербезпеки розкажуть про:

інструменти та стратегії пошуку дезінформації;

використання штучного інтелекту для роботи з масивами даних;

кейси дипфейків та як вони шкодили державі й суспільству;

особливості кібербезпеки в державних органах.

Коли відбудеться літня школа і як зареєструватися

Навчання відбудеться в змішаному форматі в кінці червня. Зареєструватися можна до 26 травня за посиланням.

Детальніше про час та місце школи учасники дізнаються перед заходом.

Довідка:

Захід організований Мінцифрою спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Львівською політехнікою, Харківським національним університетом радіоелектроніки у співпраці з Osavul — партнером держави у сфері захисту від інформаційних загроз за допомогою ШІ.