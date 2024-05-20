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У Мінцифри створять літню школу для студентів: шукатимуть рішення для боротьби з дезінформацією
У літній школі "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation", створення якої анонсувало Мінцифри, можна буде віднайти власне AI-рішення для боротьби з фейками та ІПСО.
Про це повідомили голова Мінцифри Михайло Федоров та пресслужба відомства.
"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі, тому важливо ефективно протидіяти російським ІПСО та фейкам", - зазначив Федоров.
Він пояснив, що штучний інтелект допомагає моніторити величезні масиви даних у режимі реального часу та визначати пропагандистські наративи. Таких АІ-рішень для протидії ворогу має ставати більше.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Саме для цього у співробітництві з топовими закладами вищої освіти Мінцифри організовує літню школу зі штучного інтелекту в оборонній сфері.
"Навчаєтеся в українському закладі вищої освіти та хочете дізнатися, як протидіяти дезінформації за допомогою штучного інтелекту? Долучайтеся до літньої школи "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation", де зможете створити власне AI-рішення для боротьби з фейками та ІПСО", - йдеться в повідомленні Мінцифри.
Чому можна навчитися у літній школі
За словами міністра цифрової трансформації, учасники школи зможуть дізнатися, як моніторити дезінформацію за допомогою нейромереж.
Серед інших напрямів школи — створення безпілотників та програмного забезпечення для дронів.
"У фіналі команди учасників створять власні моделі для боротьби з фейками та ІПСО й запітчать їх суддям", - повідомив Федоров.
Топові представники ШІ-стартапів і спеціалісти з кібербезпеки розкажуть про:
- інструменти та стратегії пошуку дезінформації;
- використання штучного інтелекту для роботи з масивами даних;
- кейси дипфейків та як вони шкодили державі й суспільству;
- особливості кібербезпеки в державних органах.
Коли відбудеться літня школа і як зареєструватися
Навчання відбудеться в змішаному форматі в кінці червня. Зареєструватися можна до 26 травня за посиланням.
Детальніше про час та місце школи учасники дізнаються перед заходом.
Довідка:
Захід організований Мінцифрою спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Львівською політехнікою, Харківським національним університетом радіоелектроніки у співпраці з Osavul — партнером держави у сфері захисту від інформаційних загроз за допомогою ШІ.