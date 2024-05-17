В Україні запустили платформу для навчання та розвитку BecomingX Ukraine

В Україні презентували навчальну платформу BecomingX Ukraine від британської освітньої компанії BecomingX. Головною метою запуску платформи в Україні є допомогти українцям розвивати навички, необхідні для працевлаштування, підприємництва, опанування нових професій за допомогою навчального контенту — тематичних відео, досліджень та вікторин.

Так, платформа надає українцям безплатний доступ до інтерактивних курсів про цифрові технології та працевлаштування, а також до бібліотеки уроків для школярів та вчителів. Користувачі платформи зможуть опанувати нові навички, почувши про досвід українських та світових лідерів думок і знаменитостей.

Про це повідомила прес-служба компанії.

BecomingX Ukraine створено для школярів та батьків, студентів та викладачів, підприємців та менеджерів, креативників, громадських діячів, волонтерів, ветеранів та всіх українців, які прагнуть розвиватись та опановувати нові навички.

Доступ до платформи для українців безплатний, для користування потрібно зареєструватися на сайті: www.becomingx.ua

Платформа надає школам 24 записані заняття для учнів молодших та середніх класів з планами уроків українською та польською мовами, а також сертифікати про завершення курсів для всіх користувачів BecomingX Ukraine.

Крім фільмотеки з відео від українських та світових знаменитостей, платформа має окремі розділи для шкіл, надає українцям безплатний доступ до школи найстарішої у світі енциклопедії Britannica, онлайн-платформи викладання та навчання CENTURY, проєктів ITSkills4U та Da Vinci, а також 3D-турів найвідомішими у світі музеями, парками та навіть поверхнею Марсу.

Освіта в Україні

23 квітня Рада прийняла в цілому законопроєкт 10177 щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті в цілому.

Так, закон дозволяє студентам вибирати освітні програми, освітні заклади, які ці програми надають, а також типи, форми та тривалість навчання, компоненти програми та їх рівень складності.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав, що студенти самі формуватимуть освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також - зможуть змінити спеціальність після року навчання.

Якщо студент ще не остаточно визначився зі спеціалізацією, він може вступити на міждисциплінарну програму "Соціальні науки", яка включає кілька напрямів, таких як соціологія, соціальна робота та політологія.