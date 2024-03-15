Як SoftServe допомагає NASA створювати технології, що можуть прискорити космічні програми

На початку 2023 року стало відомо, що міжнародна компанія з українськими коренями SoftServe стала учасником проєкту NASA та займатиметься розробкою роботів, які будуватимуть злітно-посадковий майданчик на Місяці.

Грант у розмірі $1,3 млн виграв консорціум з чотирьох компаній, який очолює Astroport Space Technologies. Уся робота ведеться у межах проєкту NASA - STTR 2023 Phase II.

Скільки часу займає розробка місячного робота? Які форс-мажори можуть провалити космічну місію? Скільки коштує доставка вантажів на Місяць? Які проблеми дозволяють вирішити космічні дослідження? Відповіді на ці питання редакція Delo.ua шукала разом з очільником відділу робототехніки SoftServe Любомиром Демківим.

Навіщо землянам підкорювати невідомі планети

Здається, що космос – це дуже далека та незрозуміла тема для пересічних землян. Типу де Земля, а де інші планети. Але насправді наші науковці та технологічні підприємці у всьому світі активно вивчають та підкорюють космос. Наприклад, за прогнозами NASA, вже у 2030-2040 роках буде побудовано перше в історії людства поселення на Місяці. Спочатку люди зможуть знаходитися на космодромі по декілька днів, а далі - навчаться там жити постійно, як це зараз відбувається на МКС.

Чи придатний Місяць для проживання людей? Відповідь – так. Справа в тому, що супутник Землі покритий реголітом. Це місячний ґрунт. І він дуже багатий на кисень та метали. А біля південного полюсу супутника Землі є запаси льоду. Тож усі ці корисні речовини можна застосувати для будівництва поселення на Місяці та використовувати для проживання там людей.

Уявне поселення людей на Місяці. Джерело: youtube канал SoftServe

"Вперше люди висадилися на Місяць ще пів століття тому. Тоді це було шалено дорого. Але з часом такі проєкти стають доступнішими. Наприклад, чому зараз активно розвивається робототехніка? Тому що впала ціна розробки промислових роботів. Як результат, такі місії стають все більш реальними", - говорить голова відділу робототехніки компанії SoftServe Любомир Демків.

Що цікаво, космос активно підкорюють не тільки державні, а й приватні компанії. Зокрема, нещодавно першу місію на Місяць здійснила приватна компанія із США - Intuitive Machines. Приватний модуль "Одісей" зміг зробити посадку та надіслати фотографії. Тому цей проєкт можна вважати успішним, хоча там й були певні помилки.

Відомі технологічні підприємці досліджують космос тому, що бачать в ньому великий потенціал для реалізації різних бізнес-проєктів. Зокрема, Ілон Маск та Річард Бренсон зацікавлені в розвитку логістичного бізнесу в прямому сенсі серед зірок. Зараз вони та й інші компанії вже виводять вантажі на орбіту Землі, а в майбутньому планують робити це на орбіті Місяця.

"Коли з’являється конкуренція, падає ціна на послуги. Це означає, що доставка вантажів в космос стає більш доступною", - продовжує Демків.

Посадковий модуль Blue Moon від компанії Blue Origin. Джерело: лінкедин James E. Fesmire

В рамках цих тенденцій будівництво космодрому для землян на Місяці стає стратегічно важливим. Справа в тому, що на супутнику Землі менша гравітація, ніж на нашій планеті. Через це там можна використовувати запаси води для перетворення палива для ракет.

Варто зазначити, що яке саме паливо зможуть використовувати ракети - поки що невідомо. Скоріш за все, це може бути liquid hydrogen (LH2) або liquid oxygen (LOX). Наразі космічні компанії намагаються проводити відповідні дослідження. Наприклад, Blue Origin підлаштовує двигуни на своїх кораблях під можливості Місяця.

"Тобто, Місяць може стати свого роду заправною станцією. І це суттєво здешевить польоти землян у космос", - пояснює Демків.

Дослідження космосу тривають. Джерело: SoftServe

Для розуміння: зараз транспортувати кілограм будь-якого матеріалу з Землі на Місяць коштує 1-1,5 млн доларів. В майбутньому для проєктів, що досліджують далекий космос, Місяць зможе стати в пригоді як заправна станція.

"Ідея проста. Припустимо, земна ракета має полетіти на Марс. Якщо це робити одразу з Землі, треба певний обсяг палива, частина з якого піде на подолання тяжіння при старті ракети та проходження атмосфери. Якщо ж в паливних баках буде пальне лише на подорож на Місяць, а там буде дозаправка, то маса ракети на старті з Землі буде меншою. Відповідно, треба менше палива для польоту ракети з Землі на Місяць. Крім того, загальний об'єм паливних баків може бути меншим, якщо мова йде про дозаправку на Місяці". Любомир Демків голова відділу робототехніки компанії SoftServe

Що таке нова космічна економіка та як її окупити

Космічні дослідження – окрема велика тема. Раніше такі проєкти реалізовували тільки державні компанії. Тож в рамках космічних програм спочатку учасники сертифікували кожен окремий компонент, а наприкінці була потрібна додаткова сертифікація усього продукту. Такий підхід ускладнював процеси, оскільки вартість проєкту зростала, час його реалізації - також. Тепер настав час для нової космічної економіки.

"Зараз світ перебуває в new space economy. Тож в космічних проєктах беруть участь приватні компанії, які готові брати на себе більші ризики, щоб швидше отримати результат. Таким чином, час - від ідеї до реалізації - суттєво скоротився. Наприклад, процес створення робота, який їздить по Місяцю, може тривати 5 років. А проєкт з невеликими супутниками маленького розміру - типу CubeSat – близько року, тому що їх навіть можна купити. До речі, в Україні є компанії, які їх будують". Любомир Демків голова відділу робототехніки компанії SoftServe

Розвиток технологій дозволяє активніше досліджувати космос, навіть не покидаючи Землю. Це допомагає робити цікаві знахідки. Наприклад, є такий астероїд 16 Психея. Він містить багато рідкісних на Землі металів, тому його оціночна і дуже приблизна вартість складає біля 10 квінтільйонів доларів.

Астероїд Психея містить рідкісні метали. Джерело: science.nasa.gov

"Якщо організувати місію на цей астероїд, а технології вже дозволяють це зробити, можна окупити усі витрати на організацію такого проєкту. Уявіть собі, шо якийсь дрон сідає на астероїд, "відгризає" шматочок матеріалів та повертається назад на Землю", - зазначає Демків.

Також цікавими для землян можуть стати місії на Нептун та Уран, оскільки на цих планетах йдуть… алмазні дощі. Тож якщо людство зможе використати нові технології, щоб "зачерпнути" трошки алмазів, які на нашій планеті коштують дуже дорого, тоді ці матеріали також дозволять окупити витрати на польоти до цих планет.

Планета Нептун. Джерело: wikipedia

Тут головне - не перестаратися, каже Демків, і для перестороги є дві серйозні причини:

По-перше, важливо не нашкодити екосистемі планет.

По-друге, на Землю варто везти обмежену кількість рідкісних матеріалів, тому що якщо буде багато, скажімо, алмазів чи платини, це обвалить їх вартість.

"Зараз на Землі проживає понад 8 млрд людей – це дуже багато, наша планета перенаселена. Йде вирубка дерев, забруднення води, вичерпання ресурсів, - все це призводить до погіршення якості життя. Тому логічно, що уряди різних держав працюють над проєктами, які в майбутньому дозволять колонізувати інші планети Сонячної системи. Тому ці процеси - лише питання часу", - впевнений Демків.

Чому українці вирішили зайнятися космічними проєктами

Компанія SoftServe займається розробками в напрямку робототехніки понад шести років. Тому участь в космічних проєктах стала природним продовженням для застосування цієї експертизи, каже Демків, адже сьогодні освоєння Місяця неможливо без роботів. Там вони можуть активно допомагати людям досліджувати місцевість, будувати поселення, видобувати ресурси.

"Досвід розробки роботів на Землі буде корисним й в реалізації космічних програм. Наведу приклад: більшість алгоритмів для роботи роботів в космосі залишаються схожими з проєктами на Землі. Наприклад, алгоритм пошуку шляху, уникнення перешкоди, побудови мап та ін. Зрозуміло, що в космосі є своя специфіка. Скажімо, звичайний комп’ютер пропрацює як частина супутника на орбіті не більше 3-х хвилин через радіацію. Тому усі ці складнощі треба враховувати. Але коли є великий досвід, такі виклики цікаво вирішувати", - пояснює Демків.

Над задачами нового космічного проєкту у SoftServe працюватимуть п’ятеро фахівців. Це ядро команди. Загалом же відділ робототехніки компанії налічує 35 спеціалістів, усі вони за потреби можуть бути залучені до вирішення завдань в рамках програми NASA.

Марсохід Spirit. Джерело: wikipedia

До речі, команда, що працює над космічними проєктами, проживає в трьох країнах – в Україні, Німеччині, Польщі.

"Над проєктом NASA працюють люди, які отримали крутий досвід реалізації космічних проєктів. Зокрема, один з консультантів має понад 20 років досвіду роботи в космосі. Він очолював Spirit та Opportunity, які замість 3 місяців знаходились на Марсі 7 та 14 років відповідно. І це тільки один з проєктів в його портфоліо. Також за потреби ми залучаємо фахівців з іншою експертизою". Любомир Демків голова відділу робототехніки компанії SoftServe

Під час реалізації проєкту команда буде використовувати симуляції. Вони допомагають розрахувати та візуалізувати, як в тих чи інших умовах може працювати робот. Такі програми допомагають зрозуміти, як на іншій планеті буде взаємодіяти колесо з ґрунтом чи працюватиме рука робота. Ці розрахунки важливо ретельно провести, бо помилки можуть дорого коштувати. Особливо якщо йде мова про космічні проєкти.

Як SoftServe отримав замовлення від NASA

Варто зазначити, що SoftServe не займається розробкою продуктів. Бізнес-модель компанії полягає у пошуку клієнтів, яким потрібна відповідна технологічна експертиза.

"Відповідно, коли ми шукали нові можливості для залучення коштів, дізналися про проєкт NASA. Вони періодично публікують оголошення на своєму сайті. Тож наша команда спільно з партнерами подала заявку, наш проєкт переміг і ми почали співпрацювати", - розповідає Демків.

Поверхня Місяця. Джерело: depositphotos

Партнерами SoftServe у проєкті NASA стала американська компанія Astroport Space Technologies. Їх команда має багаторічну експертизу в реалізації різноманітних космічних проектів. При цьому їх фокус зосереджений на розвитку технологій для дослідження Місяця.

Скільки часу триватиме проєкт NASA

STTR 2023 Phase II розрахований на 3 роки. Ідея в тому, щоб дослідити з наукової та технологічної точки зору, як працюватимуть роботизовані системи на Місяці, які будуть залучені в будівництво злітно-посадкової смуги. Для чого він потрібен?

Справа в тому, що коли на поверхню Місяця сідає космічний корабель, з його з двигунів виходять відпрацьовані гази. Коли ці гази стикаються з реголітом, підіймаються хмари пилу.

Щоб космічний корабель здійснив правильну посадку на Місяць та не розбився, потрібно зробити точні розрахунки. На жаль, через місячний пил це складне завдання, оскільки ці хмари "засліплюють" сенсори ракети.

Одним з варіантів вирішення проблеми може стати будівництво спеціального майданчика на Місяці. Для цього треба створити твердий матеріал з реголіту, який був би такий же міцний, умовно, як бруківка. Тоді з нього можна побудувати платформу, куди зможуть безпечно сідати космічні кораблі, оскільки проблема хмар з пилюки буде вирішена.

"Тому потрібно розробити флот роботів, які зможуть на Місяці створювати будівельний матеріал та складати його в посадковий майданчик", - зазначає Демків.

Місячний всюдихід. Джерело: rocketstem

Для реалізації таких амбітних задач також треба врахувати, як будуть живитися роботи на Місяці. Як правило, механічні помічники працюють на акумуляторах. Але використання такої енергії має бути дуже економним, оскільки це дозволить продовжити тривалість місячної місії.

"Щоб енергію можна було використовувати розумно, треба правильно розрахувати рух роботів. Мова йде про взаємодію колеса та реголіту. Тобто, швидкість руху колеса має бути регульованою залежно від того, по якій поверхні рухається робот та наскільки великим є проковзування чи зчеплення колеса та поверхні. В цих розрахунках також допоможе симуляція". Любомир Демків голова відділу робототехніки компанії SoftServe

Всі ці дослідження впливатимуть на розмір та дизайн роботів, що працюватимуть на Місяці. Зокрема, мова йде про зовнішній вигляд колеса, який може бути виготовлений з різних матеріалів: гуми, металу, ланцюгів тощо.

"Важливо правильно підібрати дизайн та розмір колес, адже тоді робот зможе оптимальним чином рухатися на Місяці", - звертає увагу Демків.

На якому етапі знаходиться реалізація проєкту NASA

Команда SoftServe займається розробкою технологій для місячних роботів в рамках TRL 4 та 5. Для розуміння: TRL 0 – це ідея, TRL 9 – це вже повністю робочий продукт.

"Тобто, TRL 4 та 5 - це розробка технологій. На цьому етапі разом з партнерами будуть проводитися певні лабораторні дослідження, які доведуть, що створена концепція має перспективи, тож її варто реалізовувати далі. Але щоб побудувати реальний прототип робота, треба буде брати участь у подальших грантах. Тож це плани на майбутнє", - пояснює Демків.

Варто зазначити, що коли компанія SoftServe працює над проєктами, команда повністю покриває весь цикл розробки програмного забезпечення, займається дизайном hardware, може виготовити прототип. Але фахівці не працюють над масове виробництво hardware, для таких задач, зазвичай, залучають партнерів.

Орбіта Місяця. Джерело: youtube канал SoftServe

Робота команди над проєктом побудована таким чином:

1. Створена таблиця, де весь проєкт поділено на етапи. В цих рамках вказані задачі кожного фахівця та період, за який має бути досягнуті ти чи інші результати.

2. Проводяться регулярні дзвінки із зовнішніми партнерами проєкту. Під час таких переговорів фахівці діляться результатами роботи та домовляються про наступні кроки, а за потреби інтегруються для вирішення спільних задач.

Де SoftServe бере дані для роботи над місячним проєктом? В компанії зазначають, що для симуляцій можна брати інформацію з відкритого доступу. Але деякі речі складно отримати для розробок, наприклад, реголіт. Тому в цьому випадку можна використовувати матеріали, що близькі за складом до речовин на Місяці. Також частину даних розробники отримують від компанії Astroport.

"Під час роботи ми враховуємо багато факторів, що можуть впливати на роботу роботів. Зокрема, це температурний режим на Місяці, сила гравітації тощо", - говорить Демків.

Які форс-мажори треба врахувати під час створення робота

Працездатність робота на Місяці залежить не тільки від звичайних зовнішніх факторів, як-от температура, радіація, склад ґрунту. Існує ще безліч форс-мажорів, які можуть створити серйозні проблеми для земної техніки в космосі. І часто впливати на успішність проєкту можуть такі нюанси, які складно врахувати на етапі розрахунків.

Для розуміння давайте наведемо пару прикладів з історії невдалих космічних місій:

Нещодавно японський літальний апарат з місії SLIM сів на Місяці догори ногами. Тобто, в човнику відбувся якийсь збій.

Якось марсохід Beagle 2 приземлився на Марс, і в нього не відкрилася одна частина сонячної панелі, де була схована антена для передачі сигналу. В результаті команда місії не змогла налагодити зв'язок з цим марсоходом.



Марсохід Beagle. Джерело: Wikipedia

"Зрозуміло, що всі поломки техніки, що з’являються під час реалізації місій, передбачити вкрай важко. Але існує спеціальна методологія для тестування космічних проектів. Тоді можна порахувати, як обладнання краще захистити від радіації, низьких температур та ін. Тоді вдається вирішити частину проблем. Наприклад, для збереження працездатності техніки від холоду, можна використовувати батареї, утеплювачі тощо", - розповідає Демків.

Якщо ж проблеми в робота таки виникли вже на Місяці, науковці намагаються їх ліквідувати за допомогою зв’язку із Землею. Справа в тому, що швидкість передачі інформації в космосі складає біля 100 кілобіт на секунду, тож розробники можуть надавати підказки роботу, щоб він міг вирішити проблеми.

"Частину проблем можна вирішити ще на етапі розробки космічного робота. В основному тут мова йде про правильні розрахунки механіки, зокрема, колеса. Якщо на етапі створення концепції все пораховано правильно, робот зможе стабільно рухатися поверхнею Місяця. І це важливо, оскільки під час місії жодне програмне забезпечення не зможе виправити помилки, допущені в розробці механіки". Любомир Демків голова відділу робототехніки компанії SoftServe

Загалом під час створення робота для космічних програм треба враховувати безліч деталей, які, на перший погляд, вважаються неважливими. Наприклад, треба правильно підібрати сенсори, тому що освітлення на Місяці інше, поки що там немає GNNS.

Вага робота складає 35 кг. Джерело: asc-csa

"Сенсори потрібно підібрати так, щоб команда на Землі могла роздивитися будь-які нюанси на Місяці. Наприклад, робот може «побачити" за допомогою камери якийсь об’єкт, а розробникам незрозуміло – чи то кратер, чи просто тінь. Тоді треба ризикувати – їхати прямо чи об'їжджати незрозумілу темну пляму. Але такі проблеми можна вирішити ще під час розробки проєкту - натренувавши моделі машинного навчання, що відповідають за визначення перешкод, та застосувавши ширший перелік сенсорів», - розповідає Любомир Демків.

Тепер зрозуміло, чому під час підготовки космічних місій розробники мають враховувати масу деталей. І всі ці технологічні нюанси треба помістити в місячний робот з мінімальною вагою, оскільки доставка вантажів у космос все ще коштує дуже дорого. Що цікаво, роботи можуть важити й 35 кг, й 220 кг. Тому в космічних дослідженнях завжди доводиться йти на технологічні компроміси.

Перспективи розвитку нової космічної економіки

Тож які можливості отримують земляни від підкорення космосу? Демків вважає, що перед людством можуть відкриватися цікаві перспективи :

1. Космічний туризм. Вже є приватні компанії, які возять людей на навколоземну орбіту, щоб мандрівники могли подивитися, який вигляд має Земля звідти.

2. Видобуток рідкісних мінералів, копалин у космосі. Це може вирішити проблему з їх дефіцитом на Землі. Тоді вдасться покращити земну економіку в напрямку, зокрема, виробництва необхідних пристроїв, наприклад, мікрочіпів.

3. Покращення рівня життя на Землі. Супутники допомагають відслідковувати пожежі, вирубку лісів та інші стихійні лиха. Окрім цього, завдяки супутника, інтернет-зв’язок на планеті більш якісним та швидким. І це не усі можливості від застосування супутників.

Поверхня Марса. Джерело: wikipedia

4. Вирішення проблеми нестачі їжі. Справа в тому, що на Землі існують великі проблеми із посівними площами, кількість яких щороку зменшується. Тому не виключно, що в майбутньому людство зможе вирощувати агрокультури на інших планетах. Тоді це буде великим проривом людства з точки зору розвитку цивілізації.

5. Наукові дослідження. Вони зможуть надати значний поштовх розвитку технологій.

6. Винесення важкого виробництва у космос. Це далека перспектива, але вона зможе суттєво покращити екологічну ситуацію на нашій планеті.

Чи реальні усі ці прогнози? Цілком, адже підкорення космосу – це давня мрія людства. Тому не дивно, що вже зараз не тільки йдуть спроби побудувати поселення на Місяці, в майбутньому такі плани можуть бути реалізовані й на Марсі.

"Якщо згадати, що від Землі до Марса можна дістатися за дев’ять місяців, в залежності від траєкторії польоту, такі плани більш ніж реальні", - каже Любомир Демків.

Можливо, наступний крок людства торкнеться Венери, бо, за оцінками науковців, планета в принципі здатна для побудови поселення для землян.

Любомир Демків – доктор технічних наук, професор НУ "Львівська політехніка" та спеціаліст у сфері робототехніки – розпочав свій професійний шлях у Львові у 2003 році, отримавши ступінь магістра з прикладної математики у НУ «Львівській політехніці». З того часу він активно веде наукову та викладацьку діяльність, зокрема чотири роки є професором НУ «Львівська політехніка». Останні шість років Любомир працює в ІТ-компанії SoftServe – спочатку він приєднався до неї у ролі інженера-дослідника (Research Engineer). Особливу увагу в роботі Любомир приділяє інтелектуальним системам керування, інтернету речей (IoT) та робототехнічним системам. З 2018 він допомагав розвивати щойно започаткований відділ робототехніки у SoftServe, а в серпні 2022 він очолив цей відділ. Любомир захоплюється технологіями освоєння космосу, поєднуючи цей інтерес зі своєю професійною діяльністю. Любомир Демків, Robotics Practice Leader, SoftServe (Приховати)

ІТ-компанія SoftServe започаткувала свій відділ робототехніки у 2018 році. В його межах фахівці розробляють різноманітні роботизовані рішення для автоматизації виробничих процесів, автономного контролю та персоналізованого обслуговування клієнтів. Такі розробки особливо цінні в сферах видобувальної промисловості, роздрібної торгівлі, охорони здоров'я​ та фінансових послуг. Наразі у відділі робототехніки працюють 35 фахівців з України, Польщі та Німеччини. Відділ робототехніки (Приховати)