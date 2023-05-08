ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Наука
Дата публікації

Французька Zephalto буде запускати туристів в космос

стратостат
Фото: Zephalto

Французький стартап Zephalto планує запускати туристів в стратосферу на відстань до 25 км від Землі.

Про це повідомляється на сайті стартапу.

Для цих цілей компанія розробляє спеціальний стратостат Celeste.

Планується, що зліт буде здійснюватися з космодрому компанії. Стратостат Celeste буде підніматися зі швидкістю 4 метри на секунду, підйом до 25 км триватиме 1,5 години.

Фахівці обіцяють супроводжувати туристів протягом всієї подорожі, щоб допомогти зрозуміти, над де саме йде політ.

Стартап вже пропонує бронювати місця для польоту.

Нагадаємо, компанія Airbus розробила концепцію багатоцільового орбітального модуля Airbus LOOP, який може використовуватись на низькій навколоземній чи місячній орбіті або в довгострокових місіях на Марс. Орбітальний модуль, або будь-який його елемент, може також стати частиною інфраструктури після МКС.

Автор:
Михайло Шилін