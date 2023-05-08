Французька Zephalto буде запускати туристів в космос

Французький стартап Zephalto планує запускати туристів в стратосферу на відстань до 25 км від Землі.

Про це повідомляється на сайті стартапу.

Для цих цілей компанія розробляє спеціальний стратостат Celeste.

Планується, що зліт буде здійснюватися з космодрому компанії. Стратостат Celeste буде підніматися зі швидкістю 4 метри на секунду, підйом до 25 км триватиме 1,5 години.

Фахівці обіцяють супроводжувати туристів протягом всієї подорожі, щоб допомогти зрозуміти, над де саме йде політ.

Стартап вже пропонує бронювати місця для польоту.

Нагадаємо, компанія Airbus розробила концепцію багатоцільового орбітального модуля Airbus LOOP, який може використовуватись на низькій навколоземній чи місячній орбіті або в довгострокових місіях на Марс. Орбітальний модуль, або будь-який його елемент, може також стати частиною інфраструктури після МКС.