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Airbus розробив концепт космічного житла
Компанія Airbus розробила концепцію багатоцільового орбітального модуля Airbus LOOP, який може прийти на заміну Міжнародної космічної станції.
Про це повідомляється на сайти компанії.
"З 2000 року астронавти живуть і працюють на борту Міжнародної космічної станції (МКС). МКС була розрахована на 15-річний термін експлуатації, який вона вже значно перевищила, а наприкінці цього десятиліття передбачається її виведення на орбіту… Airbus готовий зробити наступний крок до космічної станції майбутнього", - йдеться в повідомленні.
Airbus LOOP створений для довготривалого перебування в космосі. Він може використовуватись на низькій навколоземній чи місячній орбіті або в довгострокових місіях на Марс. Орбітальний модуль, або будь-який його елемент, може також стати частиною інфраструктури після МКС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Діаметр модулю - у вісім метрів, довжина приблизно така ж, це забезпечуює достатньо простору для екіпажу.
Airbus LOOP спроектований таким чином, щоб відповідати майбутньому поколінню надважких ракет-носіїв, які можуть запускати цілий модуль. Таким чином, Airbus LOOP одразу після виведення на орбіту готовий до запуску людей і корисного вантажу.
Модуль складається з трьох рівнів. В оригінальному дизайні це житлова палуба, наукова палуба та центрифуга, яка може створювати умови гравітації для мешканців, зменшуючи стрес від невагомості для людського тіла.
Airbus LOOP розрахований на екіпаж з чотирьох осіб, проте може тимчасово вмістити до восьми астронавтів одночасно. Палуби з'єднані так тунелем в центрі, який оточений тепличною конструкцією.
Модульний підхід дозволяє адаптувати вибір палуби до індивідуальних вимог і завдань. Оператори можуть замінити будь-яку з трьох палуб або всі три палуби на індивідуально розроблені варіанти відповідно до цілей своєї місії. Вони також можуть використовувати "сухий" модуль або палубу, тобто суто механічну конструкцію без обладнання, і обладнати її власними елементами інфраструктури. Об'єднання декількох модулів Airbus LOOP у більшу станцію з різноманітними палубами або з'єднання декількох однотипних модулів також є можливим варіантом.
Нагадаємо, у квітні Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) видала ліцензію, яка дозволить компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска вперше запустити на орбіту свою ракету Starship, яку розробили для відправки людей на Марс.