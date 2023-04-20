Airbus разработал концепт космического жилья

Компания Airbus разработала концепцию многоцелевого орбитального модуля Airbus LOOP, который может прийти на смену Международной космической станции.

Об этом сообщается на сайте компании.

"С 2000 года астронавты живут и работают на борту Международной космической станции (МКС). МКС была рассчитана на 15-летний срок эксплуатации, который она уже значительно превысила, а в конце этого десятилетия предполагается ее выведение на орбиту... Airbus готов сделать следующий шаг к космической станции будущего", - говорится в сообщении.

Airbus LOOP предназначен для длительного пребывания в космосе. Он может использоваться на низкой околоземной или лунной орбите или долгосрочных миссиях на Марс. Орбитальный модуль или любой его элемент может также стать частью инфраструктуры после МКС.

Диаметр модуля – восемь метров, длина примерно такая же, это обеспечивает достаточно пространства для экипажа.

Airbus LOOP спроектирован таким образом, чтобы соответствовать будущему поколению супертяжелых ракет-носителей, которые могут запускать целый модуль. Таким образом, Airbus LOOP сразу после вывода на орбиту готов к запуску людей и полезному грузу.

Модуль состоит из трех уровней. В оригинальном дизайне это жилая палуба, научная палуба и центрифуга, которая может создавать условия гравитации для обитателей, уменьшая стресс от невесомости для человеческого тела.

Airbus LOOP рассчитан на экипаж из четырех человек, но может временно вместить до восьми астронавтов одновременно. Палубы соединены туннелем в центре, который окружен тепличной конструкцией.

Модульный подход позволяет адаптировать выбор палубы к индивидуальным требованиям и задачам. Операторы могут заменить любую из трех палуб или все три палубы индивидуально разработанными вариантами в соответствии с целями своей миссии. Они также могут использовать "сухой" модуль или палубу, то есть чисто механическую конструкцию без оборудования, и оборудовать ее собственными элементами инфраструктуры. Объединение нескольких модулей Airbus LOOP в большую станцию с различными палубами или соединение нескольких однотипных модулей также является возможным вариантом.

Напомним, в апреле Федеральная авиационная администрация США (FAA) выдала лицензию, которая позволит компании SpaceX миллиардера Илона Маска впервые запустить на орбиту свою ракету Starship, разработанную для отправки людей на Марс.