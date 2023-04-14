Вертолет NASA на Марсе установил рекорд дальности полета (ВИДЕО)

Вертолет NASA Ingenuity Mars Helicopter совершил 50-й полет на Марсе, преодолев расстояние 322,2 метра за 145,7 секунды и установив новый рекорд.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Отмечается, что вертолет преодолел одни из самых опасных участков Марса.

Ingenuity Mars Helicopter также установил новый рекорд высоты – 18 метров, перед тем, как приземлиться у кратера Бельва шириной 800 метров.

Планируется, что вертолет совершит еще один передислокационный полет перед тем, как исследовать регион в кратере Езеро.

Видео: NASA

Ingenuity был доставлен на Марс в феврале 2021 г. на корпусе марсохода NASA Mars Perseverance. Изображения с вертолета не только продемонстрировали, как летательные аппараты могут служить передовыми разведчиками для будущих планетарных экспедиций, но и пригодились команде Perseverance.

Напомним, ранее марсоход Perseverance получил образец грунта, который может стать первым признаком возможной жизни на планете, его планируется изучить с помощью лабораторного оборудования на Земле.