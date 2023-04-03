Есть ли жизнь на Марсе: марсоход NASA получил возможное доказательство

Марсоход Perseverance получил образец грунта, который может стать первым признаком возможной жизни на планете, его планируется изучить с помощью лабораторного оборудования на Земле.

Об этом сообщает Tech Times.

Эта научная компания направлена на исследование верхней части дельты кратера Езеро, и последний образец является 16-м образцом породы, отобранным в рамках миссии. NASA планирует изучить эти марсианские образцы, чтобы лучше понять круговорот воды, сформировавший поверхность и недра планеты, а также найти доказательства древней микробной жизни.

Образец был взят из скалы под названием Берея, которая, по мнению ученых, образовалась из отложений, перенесенных вниз по течению древней реки. Ученые видят большой потенциал в этой породе из-за ее богатого содержания карбонатов. Изучение карбоната в образце Береа поможет исследователям лучше понять, как функционировала среда Марса, когда этот регион был погружен в жидкую воду.

В NASA оптимистично настроены, что эти образцы помогут им понять, что происходило в кратере Езеро миллиарды лет назад благодаря разнообразию экосистем, за которыми они могут наблюдать и из которых собирать образцы.

Напомним, американская аэрокосмическая компания SpaceX запланировала тестовый запуск системы Starship S24, которую разработали для транспортировки людей на Марс и возвращения их на Землю.